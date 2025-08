Infrastruktur im Zentrum der Gespräche zwischen dem Präsidenten des Fussballverbands von Nordmazedonien und Gianni Infantino

FIFA-Präsident Gianni Infantino empfing am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) eine Delegation des Fussballverbands von Nordmazedonien (FFM), angeführt von Präsident Muamed Sejdini. Hauptthema bei den Gesprächen war die Modernisierung der Infrastruktur in Nordmazedonien mithilfe von Geldern aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm. Teil der Delegation war auch die kürzlich ernannte FFM-Generalsekretärin Natalia Bozhinovska.