Gianni Infantino trifft den neuen Präsidenten des tunesischen Fussballverbands, um über die Zukunft dieses Sports im Land zu sprechen

Der FIFA-Präsident und das neu gewählte Oberhaupt des tunesischen Fussballverbands (FTF), Moez El Nasri, treffen sich in Kairo, Ägypten

Tunesische Teams mit starken Leistungen im Männer- und Frauenfussball

Dank des FIFA-Talentförderprogramms und des FIFA-Forward-Programms kann der FTF eine „Plattform für nachhaltigen Erfolg“ schaffen

FIFA-Präsident Gianni Infantino betonte bei einem Gespräch mit dem neu gewählten Präsidenten des tunesischen Fussballverbands (FTF), Moez El Nasri, am Rande des 14. ausserordentlichen CAF-Kongresses im ägyptischen Kairo, dass Tunesien „eine Plattform für nachhaltigen Erfolg aufbaut“.

Seit 2023 ist der FTF Mitglied des FIFA-Talentförderprogramms und erhält Mittel für den Ausbau seiner Akademien für Mädchen, seiner Nationalmannschaften und seiner Programme zur Förderung von Spitzentalenten. 2024 erhielt der Verband weitere 250 000 US-Dollar, um die Leistungsüberwachung der Akteure zu verbessern und die Projektverwaltung im Rahmen des Talentförderprogramms zu optimieren, damit diese Vorhaben weiterhin auf hohem Niveau umgesetzt werden.

Seit der Einführung des FIFA-Forward-Programms im Jahr 2016 trug es zudem wesentlich zu den Betriebskosten des FTF sowie zu den Aufwendungen der tunesischen Nationalmannschaften bei. Ausserdem wurde der Bau von Unterkünften für die Nationalmannschaft in der Eliteleistungseinrichtung des FTF und eines sportmedizinischen Zentrums finanziert, sodass sich die Spitzenspieler des Landes optimal auf ihre Partien vorbereiten können.

„Es war mir eine Freude, den neu gewählten Präsidenten des tunesischen Fussballverbands, Moez El Nasri, zu treffen und ihm zu gratulieren sowie mit dessen Vizepräsidenten Hussein Jenayah bei der 14. ausserordentlichen Generalversammlung der CAF zu sprechen“, so der Chef des Weltverbands, der von FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström und Gelson Fernandes, dem stellvertretenden Leiter der FIFA-Mitgliedsverbände und Regionaldirektor für Afrika, begleitet wurde.

„Tunesien verfügt seit jeher über zahlreiche Talente, und mit der Unterstützung von FIFA Forward und dem FIFA-Talentförderprogramm schafft der tunesische Fussballverband die Voraussetzungen für einen dauerhaften Erfolg. Während sich die Herren-Nationalmannschaft erfolgreich für die dritte FIFA-Weltmeisterschaft in Folge qualifiziert, wird Espérance Sportive de Tunis diese leidenschaftliche Fussballnation noch dieses Jahr in den USA bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 vertreten. Ich garantiere allen Mitarbeitern des Verbands die volle Unterstützung der FIFA bei der Entwicklung des tunesischen Fussballs.“

Tunesien ist ein fussballverrücktes Land, dessen Fans von den starken Leistungen ihrer Auswahlteams begeistert sind. So führt die tunesische Herren-Nationalmannschaft ihre Qualifikationsgruppe für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ an und hat damit beste Chancen, im nächsten Jahr zum dritten Mal in Folge an der Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA teilzunehmen – insgesamt ist es bereits die siebte Teilnahme des Landes.

Die A-Mannschaft der Männer und die der Frauen werden in den nächsten zwölf Monaten am CAF Afrikanischen Nationen-Pokal teilnehmen, während sich das U-17-Team der Männer und die U-20-Auswahl der Frauen weiterhin für die jeweiligen FIFA-Turniere in ihren Alterskategorien qualifizieren können.

Der Verband ist sich zudem bewusst, dass in ganz Tunesien eine kontinuierliche Entwicklung auf und neben dem Spielfeld gewährleistet werden muss.

„Unser Programm zielt auf die Verjüngung und Modernisierung der Verbandsverwaltung, die Förderung der Jugend und die Neuorientierung des Frauen-, Strand- und Hallenfussballs ab“, erklärte Präsident El Nasri nach seinem Treffen mit Infantino. „Das betrifft das gesamte Entwicklungsprogramm, insbesondere die Jugendakademien, und in den nächsten Jahren werden Projekte umgesetzt, die zu Erfolgen führen sollen.“