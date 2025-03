Gianni Infantino lobt Engagement des venezolanischen Fussballverbands bei der Einweihung des neuen Hauptsitzes zum 100-Jahr-Jubiläum

Der FVF, der 1926 gegründet wurde und seit dem FIFA-Kongress vom 3. Juni 1938 in Paris der FIFA angehört, ist der einzige der zehn aktuellen Mitgliedsverbände der CONMEBOL, der sich noch nie für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ qualifiziert hat.

In der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ hat das Nationalteam gegen den fünffachen Weltmeister Brasilien sowie den amtierenden Titelhalter Argentinien aber jeweils unentschieden gespielt. Es bestehen damit reelle Hoffnungen auf einen der sieben südamerikanischen Startplätze bei der Endrunde im nächsten Jahr und folglich auf ein historisches Debüt.

Das Futsalteam der Männer hat seinerseits mit dem Viertelfinaleinzug bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ beeindruckt. Der Frauenfussball spürt ebenfalls Rückenwind, was vor allem dem 2021 veranstalteten nationalen Übergangsturnier zu verdanken ist, das vom FIFA-COVID-19-Hilfsplan unterstützt wurde. Neben dem Platz macht auch die Fussballinfrastruktur Fortschritte. Der FVF unter der Leitung von Jorge Giménez arbeitet dabei eng mit der FIFA zusammen.

„Glückwunsch an alle zum 100-Jahr-Jubiläum des venezolanischen Fussballverbands. Der Fussball in diesem Land macht grosse Fortschritte. Die Einweihung des neuen Verwaltungsgebäudes ist ein konkretes Beispiel für die grossartige Arbeit von allen Beteiligten, angeführt von Präsident Jorge Giménez“, sagte der FIFA-Präsident in einer Videobotschaft, die bei der Einweihungsfeier eingespielt wurde.