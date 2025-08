FIFA-Präsident verspricht Ukraine Unterstützung für die weitere Fussballförderung

Der ehemalige ukrainische Nationalspieler wurde am 25. Januar 2024 zum UAF-Präsidenten gewählt und trat sein Amt damit mitten in einem Konflikt an, der die Fussballlandschaft seines Landes radikal verändert hat. Die Nationalteams der Ukraine sind weiterhin aktiv, müssen ihre Heimspiele allerdings im Ausland austragen, u. a. in Polen und Deutschland.