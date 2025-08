FIFA-Präsident trifft Präsidentin des belgischen Fussballverbands

Das Treffen fand im Vorfeld des FIFA Fussballgipfels 2023 in Dschidda in Saudiarabien statt

Van Damme ist die erste Frau an der Spitze des belgischen Fussballverbands KBFV

Das Treffen fand am Vorabend des FIFA Fussballgipfels statt und bot dem FIFA-Präsidenten die Gelegenheit, die erste Präsidentin in der Geschichte des KBFV kennenzulernen, die im Mai zur Nachfolgerin von Paul Van Den Bulck gewählt worden war.

„Ich habe mich sehr gefreut, hier in Dschidda Pascale Van Damme zu treffen, die kürzlich zur Präsidentin des belgischen Fussballverbands KBFV gewählt wurde. Ich habe ihr dazu gratuliert, dass sie die erste Frau an der Spitze des Verbands ist“, sagte der FIFA-Präsident. „Ihre Wahl ist nicht nur ein Meilenstein für den belgischen Fussball, sondern sie war auch enorm wichtig für den Fussball insgesamt, denn wir brauchen mehr Frauen an der Spitze unserer Mitgliedsverbände.