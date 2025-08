FIFA-Präsident lobt fantastische FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™️ und unglaubliche Gastgeber

FIFA-Präsident war in Surakarta, als Deutschland in einem spannenden Finale Frankreich im Elfmeterschießen besiegte

Was uns alle beeindruckt hat, war die Art und Weise, wie wir in diesem Land empfangen wurden - einem wunderschönen Land, das die Welt willkommen geheißen hat. Also, ein großes, großes, großes Dankeschön an Indonesien. Terima kasih."