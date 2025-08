FIFA-Präsident ermutigt die IR Iran beim Treffen mit Präsident Ebrahim Raisi zu weiteren Fortschritten

Bekräftigung des Wunsches von FIFA-Präsident Infantino am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, der IR Iran einen Besuch abzustatten

IR Irans Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ die dritte des Landes in Folge an einer Fussball-WM

In dieser Saison hat der iranische Fussballverband (FFIRI) sein Engagement bekräftigt, allen Frauen den Zugang zu allen Stadien in der Iranischen Republik zu ermöglichen. In den ersten Spielrunden dieser Saison besuchten Frauen zum ersten Mal Spiele der nationalen Liga außerhalb von Teheran in Sirjan, Qazvin, Arak und Anzali. Der FFIRI arbeitet daran, den Kartenverkauf und den Zugang für Frauen in anderen Stadien der IR Iran weiter zu verbessern, und die FIFA steht in dieser Angelegenheit in engem Kontakt mit dem FFIRI.