„Der deutsche Fussball hat mich geprägt“: Gianni Infantino hält eine Rede bei der 125-Jahr-Feier des Deutschen Fußball-Bundes

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte in seiner Rede auf der Veranstaltung in Leipzig, wo der der DFB einst gegründet wurde, wie sehr der Fussball Menschen zusammenbringen könne, während DFB-Präsident und FIFA-Ratsmitglied Bernd Neuendorf diesen Sport als öffentliches Gemeingut bezeichnete, das geschützt werden müsse.

Der DFB wurde am 28. Januar 1900 von 86 Vereinen gegründet und trat der FIFA in den Tagen nach deren Gründung am 21. Mai 1904 in Paris bei.