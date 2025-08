Gianni Infantino lobt bahnbrechende FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™

Gianni Infantino sagte, dass die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ das Gesicht des Frauenfussballs verändert habe, und appellierte an die Regierungen, die FIFA-Mitgliedsverbände, die Sendeanstalten und die Medien, den Schwung des am Sonntag endenden Turniers hin zu Gleichberechtigung mitzunehmen.

In seiner Eröffnungsrede bei der zweiten FIFA-Frauenfussballtagung dankte der FIFA-Präsident in Sydney Australien und Aotearoa Neuseeland für die gemeinsame Ausrichtung der besten, spektakulärsten und grössten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten.

„Diese FIFA Frauen-Weltmeisterschaft hat nicht nur Australien und Neuseeland, sondern die ganze Welt verändert“, so Infantino. „Fast zwei Millionen Zuschauer kamen in die Stadien und sorgten überall für volle Ränge. Dazu kommen zwei Milliarden Zuschauer weltweit, die nicht nur ihr eigenes Team, sondern die ganze WM verfolgt haben, weil es bei diesem Turnier nicht nur um das eigene Team geht. Fussball ist ein grossartiger, unterhaltsamer Sport. Die Menschen lieben ihn.“

Australiens Sportministerin Anika Wells schloss sich dem FIFA-Präsidenten an. „Trotz des baldigen Endes dieser Frauen-WM ist dies erst der Beginn einer neuen Ära für den Sport in Australien. Wir haben einen schlafenden Riese geweckt“, sagte sie.

„Die Spielerinnen können nicht alle in ein paar wenigen Klubs in Europa oder den USA spielen. Wir müssen in den nächsten vier Jahren die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie zu Hause auf professionellem Niveau spielen können. Dies ist die grösste Herausforderung, der wir uns stellen müssen“, erklärte er.

Zum Schluss forderte der FIFA-Präsident die Anwesenden auf, auf allen Ebenen zu handeln: „Wir müssen anfangen, Frauen und Männer gleich zu behandeln. Ich sage allen Frauen, dass sie die Macht haben, etwas zu verändern. Die Türen bei der FIFA sind offen. Wir sind immer für Sie da. Das muss auch auf nationaler Ebene in jedem Land sowie auf kontinentaler Ebene in jeder Konföderation so sein. Machen Sie weiter, nehmen Sie den Schwung mit, erhalten Sie den Traum am Leben, und lassen Sie uns echte Gleichberechtigung anstreben.“