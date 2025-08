The Best FIFA Football Awards™ 2023 – Auszeichnung der Gewinner

Zeremonie findet am Montag in London statt

Ermittlung der Preisträger in einem ausgewogenen, demokratischen Verfahren

Abstimmungsverfahren von unabhängigen Beobachtern überwacht und überprüft

Die Zeremonie „The Best FIFA Football Awards™ 2023“ findet am Montagabend in London statt und bildet den krönenden Abschluss eines ausgewogenen, demokratischen Verfahrens, das die FIFA ins Leben gerufen hat, um die besten Spieler, Trainer, Torhüter, Fans und Tore sowie herausragende Fairness auszuzeichnen.

Eine der fussballverrücktesten Städte der Welt bildet eine würdige Kulisse für die achte Auflage der glamourösen Zeremonie, bei der die herausragenden Akteure des beliebtesten Sports der Welt geehrt werden.

Die wichtigsten Auszeichnungen gehen an die besten Spieler und Spielerinnen, Trainer und Trainerinnen sowie Torhüter und Torhüterinnen des Männer- und Frauenfussballs. Einzigartig an den The Best FIFA Football Awards™ ist, dass die Gewinner von vier zu gleichen Teilen gewichteten Jurygruppen bestimmt werden. Fussballfans aus aller Welt, Fachjournalisten sowie Nationalspieler und -trainer haben darüber abgestimmt, wer in den einzelnen Kategorien gekrönt wird.

Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über das demokratische Verfahren zu erfahren, mit dem die Gewinner der Auszeichnungen The Best – FIFA-Weltfussballerin, The Best – FIFA-Weltfussballer, The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen, The Best – FIFA-Welttrainer – Männer, The Best – FIFA-Welttorhüterin und The Best – FIFA-Welttorhüter ermittelt wurden.

Welche Zeiträume waren für die Auszeichnungen massgeblich?

Der massgebliche Zeitraum für die Frauenfussball-Auszeichnungen (The Best – FIFA-Weltfussballerin, The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen und The Best – FIFA-Welttorhüterin) erstreckte sich vom 1. August 2022 bis einschliesslich 20. August 2023 (Datum des Finales der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™).

Der massgebliche Zeitraum für die Männerfussball-Auszeichnungen (The Best – FIFA-Weltfussballer, The Best – FIFA-Welttrainer – Männer und The Best – FIFA-Welttorhüter) erstreckte sich vom 19. Dezember 2022 bis einschliesslich 20. August 2023.

Wie wurde die Vorauswahl getroffen?

Die Nominierungen für die Auszeichnungen wurden von der FIFA in Absprache mit den Interessengruppen des Fussballs vorgenommen. Später wurde die jeweilige Vorauswahl von zwei separaten Expertengremien für den Männer- und Frauenfussball zusammengestellt. Diese Gremien setzten sich aus angesehenen ehemaligen Spielern und Trainern zusammen.

Wer gehörte den Expertengremien an?

Frauenfussball-Auszeichnungen: Mercy Akide (Nigeria), Shirley Cruz (Costa Rica), Amy Duggan (Australien), Isabella Echeverri (Kolumbien), Mia Hamm (USA), Jessica Houara (Frankreich), Mana Iwabuchi (Japan), Manon Melis (Niederlande), Patrizia Panico (Italien), Clémentine Touré (Elfenbeinküste) und Kirsty Yallop (Neuseeland)

Männerfussball-Auszeichnungen: Petr Čech (Tschechien), Didier Drogba (Elfenbeinküste), Brett Emerton (Australien), Rio Ferdinand (England), Asamoah Gyan (Ghana), Kaká (Brasilien), Mario Kempes (Argentinien), Alexi Lalas (USA), Jon Obi Mikel (Nigeria), Park Ji-sung (Republik Korea) und Ivan Vicelich (Neuseeland)

Welche Spieler, Trainer und Torhüter waren in der Vorauswahl?

Die FIFA hat am Donnerstag, 14 . September 2023 Vorauswahllisten für die entsprechenden Kategorien veröffentlicht, die hier zu finden sind.

Wann hat die Fanabstimmung für die Kandidaten in der Vorauswahl begonnen?

Die Fanabstimmung auf den digitalen Plattformen der FIFA begann für die oben genannten Kategorien am 14. September 2023 und endete am Freitag, 6. Oktober 2023 um 23.59 Uhr MEZ. Mehr als eine Million Fans aus aller Welt beteiligten sich an der Abstimmung.

Wie läuft die Abstimmung ab?

Die Gewinner der Auszeichnungen The Best – FIFA-Weltfussballerin, The Best – FIFA-Weltfussballer, The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen, The Best – FIFA-Welttrainer – Männer, The Best – FIFA-Welttorhüterin und The Best – FIFA-Welttorhüter werden von einer internationalen Jury bestimmt, der die amtierenden Trainer/-innen aller Männer- und Frauennationalteams (ein/e Trainer/-in pro Team), die amtierenden Spielführer/-innen aller Männer- und Frauennationalteams (ein/e Spielführer/-in pro Team), ein Fachjournalist aus jedem Gebiet, das von einem Nationalteam vertreten wird, sowie auf FIFA.com registrierte Fans aus aller Welt angehören.

Jedes Jurymitglied wählt in absteigender Reihenfolge jeweils die drei Spieler, Trainer und Torhüter, die die betreffende Auszeichnung seines Erachtens am meisten verdient haben. Die je drei von den einzelnen Jurymitgliedern gewählten Spieler, Trainer und Torhüter erhalten je nach Wertung fünf Punkte, drei Punkte oder einen Punkt. Der Bestplatzierte erhält folglich fünf Punkte, der Zweitbeste drei Punkte und der Drittbeste einen Punkt.

Die jeweilige Auszeichnung geht an den Spieler, Trainer oder Torhüter, der in der jeweiligen Preiskategorie die meisten Punkte erhalten hat.

Dabei stimmen die Trainer/-innen und Spielführerinnen der Frauennationalteams über die Frauenfussball-Auszeichnungen ab und die Trainer und Spielführer der Männernationalteams über die Männerfussball-Auszeichnungen.

Was passiert, wenn zwei Kandidaten gleichauf liegen?

Bei Gleichstand auf dem ersten Rang nach Anwendung des obigen Verfahrens erhält der Kandidat mit den meisten „Fünf-Punkte-Wertungen“ der eigenen Jurygruppe die Auszeichnung. Herrscht danach immer noch Gleichstand, geht die entsprechende Auszeichnung an den Kandidaten mit den meisten Drei-Punkte-Wertungen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass noch immer Gleichstand herrscht, wird der obige Prozess mit den Gesamtstimmen der Spielführer, Trainer und Medien wiederholt. Detaillierte Informationen zum Verfahren bei Gleichstand finden Sie in Art. 12 der Vergabebestimmungen.

Wie haben die Trainer und Spielführer der Nationalteams und die Fachjournalisten ihre Stimmen abgegeben?

Es gab drei Möglichkeiten der Stimmabgabe:

In der FIFA Events Official App: Die Jurymitglieder mussten ihre Auswahl mit ihrer Unterschrift und einem Selfie validieren. Über ein Online-Formular: Die Stimme der Jurymitglieder war nur mit einer elektronischen Unterschrift gültig. Über ein Papierformular: Das Formular mit der Stimmabgabe musste die Unterschrift des Jurymitglieds und einen Stempel des entsprechenden Mitgliedsverbands aufweisen.

Das Abstimmungsverfahren für sämtliche Auszeichnungen wurde von unabhängigen Beobachtern überwacht, beaufsichtigt und geprüft.

Können nominierte Spielführer und Trainer von Nationalteams für sich selbst oder für Spieler des eigenen Nationalteams stimmen?

Die Spielführer der Nationalteams dürfen für Trainer des eigenen Nationalteams stimmen, und Spielführer und Trainer der Nationalteams dürfen für Spieler des eigenen Nationalteams stimmen. Nominierte Spielführer oder Trainer von Nationalteams dürfen jedoch nicht für sich selbst stimmen.

Werden die Stimmen von Trainern und Spielführern der Nationalteams und von Fachjournalisten veröffentlicht?

Ja. Die Stimmen dieser Gruppen werden kurz nach der The Best-Zeremonie auf FIFA.com veröffentlicht.

Gilt dasselbe Abstimmungsverfahren auch für die FIFA FIFPRO World11 – Frauen und die FIFA FIFPRO World11 – Männer?