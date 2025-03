Der FIFA Generalsekretär sieht eine strahlende Zukunft für den Fussball in Ozeanien nach der historischen Qualifikation Neuseelands für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Die All Whites profitieren von der neuen Erweiterung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und schreiben ein Stück Fussballgeschichte in einem „Moment voller Stolz“ für den ozeanischen Fussball

Der FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström hat Neuseeland zur Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft gratuliert. Erstmals hat Ozeanien einen garantierten Platz im Wettbewerb. Er bezeichnete diesen historischen Erfolg als einen „weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Fussballs in der Region“.

Nach dem 7:0-Erfolg über Fiji in der letzten Woche im Halbfinale der Qualifikationsrunde der Ozeanischen Fussballkonföderation hat sich Neuseeland dank eines 3:0-Siegs am Montag im Finale gegen Neukaledonien im Eden Park von Auckland sein Ticket für die FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft 26™ gesichert. Es ist die dritte Teilnahme der All Whites an einer FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft, nachdem das Land 1982 und 2010 in der Gruppenphase angetreten war. Es ist jedoch das erste Mal, dass man sich nicht über eine interkontinentale Playoff-Runde qualifizieren musste. Diese Chance ist das Ergebnis einer Entscheidung seitens des FIFA-Rates aus dem Januar 2017, das Turnier von 32 auf die Rekordzahl von 48 Mannschaften für die Ausgabe 2026 aufzustocken.