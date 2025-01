Noch 500 Tage bis zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Montag, 27. Januar 2025: noch 500 Tage bis zur vergrösserten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt beginnt

Kanada, Mexiko und USA gemeinsame Ausrichter des Turniers mit 48 Teams – erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in drei Ländern

16 Städte bereit für mehr als fünf Millionen Fans, die aus aller Welt zum prestigeträchtigsten Fussballturnier dieses Planeten reisen werden

Der Countdown läuft! Heute Montag, 27. Januar 2025, sind es noch 500 Tage bis zur vergrösserten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt angepfiffen wird.

Mehr als fünf Millionen Fans werden bei den 104 Spielen in Kanada, Mexiko und den USA erwartet, während rund um die Welt weitere sechs Milliarden die Partien der insgesamt 48 Teams verfolgen werden. Die Vorbereitungen für das 39-tägige Turnier laufen auf Hochtouren, wobei die FIFA weiterhin eng mit den drei Ausrichtern, den 16 Spielorten, den offiziellen Partnern und Sponsoren, Medienpartnern und weiteren wichtigen Akteuren zusammenarbeitet. 2025 werden dabei weitere wichtige Etappenziele erreicht.

In den Qualifikationswettbewerben in Afrika (CAF), Asien (AFC), Europa (UEFA), Nord-, Mittelamerika und Karibik (Concacaf), Ozeanien (OFC) und Südamerika (CONMEBOL) dürften in wenigen Monaten die ersten Teams feststehen, die neben Kanada, Mexiko und den USA an der Endrunde teilnehmen werden. Abseits des Spielfelds werden die Präsentation der beliebten Spielortposter, der Beginn des Karten- und Hospitality-Verkaufs, die Endrundenauslosung sowie weitere Veranstaltungen und Bekanntgaben die Fussballfans rund um die Welt noch mehr für das Turnier begeistern.

Auch wenn der Grossteil der Vorbereitungen der FIFA und der 16 Spielorte erst so richtig sichtbar wird, wenn die Fans im Juni und Juli 2026 nach Nordamerika strömen werden, nimmt ein Gemeinschaftsprojekt schon jetzt konkrete Formen an.

So machten im Rahmen des Spielort-Filmprojekts führende Experten von April bis August 2024 im Auftrag der FIFA Luftaufnahmen bekannter Orte und fingen an jedem Spielort Facetten des Alltags ein. Aus den Aufnahmen, die zusammengeschnitten 60 Tage dauern würden, hat die FIFA einzigartige Clips produziert, die dem internationalen Publikum die ganze Vielfalt der Spielorte zeigen. Die den offiziellen FIFA-Medienpartnern zur Verfügung gestellten Inhalte werden in turnierbezogenen Sendungen und Werbespots vor und während des Turniers zu sehen sein.