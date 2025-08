Marta: "Ich habe einen Traum"

Marta wandelt mit dem The Best – FIFA Special Award auf den Spuren von Pelé

„In letzter Zeit habe ich angefangen, immer öfter über etwas nachzudenken, was ich mir schon lange gewünscht habe – nämlich, Mutter zu werden. Ich weiss nicht, wie lange ich noch spielen werde. Ich will mich jetzt nicht auf ein oder zwei Jahre festlegen, doch ich würde meine Karriere sehr gerne als Mutter beenden. Also, wenn die Fans das noch nicht wussten, dann wissen sie es jetzt“, sagte sie gegenüber FIFA.com.

In dieser Zeit wurde sie mit 17 Treffern zur Rekordtorschützin bei WM-Endrunden (Männer und Frauen) und erzielte in 175 Länderspielen 115 Tore für Brasilien – mehr als ihre gefeierten Landsmänner Pelé, Ronaldo oder Neymar.

„Ich denke, diese Auszeichnung ist sogar noch spezieller, denn sie fasst einen ganzen Kampf zusammen, sie fasst ein Leben zusammen, das dieser Sportart gewidmet ist, die wir alle so sehr lieben. Und wenn wir etwas mit Liebe tun, werden wir am Ende die Früchte ernten und viele Komplimente bekommen.

Die Früchte sind natürlich die Wettbewerbe, die Meisterschaften, die man dank entsprechender Leistungen gewinnen kann – in meinem Fall also beim Fussball spielen. Die Komplimente bilden dieses gewisse Extra, etwas Besonderes, das durch Anerkennung entsteht.

Man plant nicht dafür, eine solche Auszeichnung zu bekommen. Sie ist nicht dafür, was man im Laufe des Jahres als Sportlerin geleistet hat, sondern dafür, was man für die Gesellschaft im Allgemeinen leistet. Und das ist für mich unbezahlbar.“

Marta Interview | The Best FIFA Football Awards™ 2023

Die Siegermedaille einer FIFA Frauen-WM blieb Marta stets verwehrt – eine erstaunliche Lücke in ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz, die nach ihrem emotionalen Abschied von diesem Wettbewerb nach Brasiliens Ausscheiden in der Gruppenphase bei der WM 2023 bleiben wird.

„Es erfüllt mich mit Stolz, und wenn ich so etwas von Leuten höre, die mich auf der Strasse ansprechen, dann ist das etwas ganz Besonderes“, so Marta im Rückblick auf den Moment während der FIFA Fussball-WM 2023, als sie davon erzählte, dass sie nicht selten von den Eltern von junge Mädchen angesprochen wird, die davon träumen, wie sie zu werden.

„Wenn wir gut 20 Jahre zurückblicken, also auf die Zeit, als ich mit dem Fussball anfing, drehte sich alles um die Welt der Männer. Die Leute sahen den Fussball damals einfach als Sportart für Männer an.

Im Laufe der Zeit ist es uns gelungen, diese Sichtweise zu verändern, und ich denke, dass die ergriffenen Massnahmen, die Investitionen in den Frauenfussball und die erzielten Fortschritte sehr viel dazu beigetragen haben. Deshalb sollte man diesem Beispiel folgen und versuchen, einen Punkt zu erreichen, an dem wir der sozialen Gleichstellung wirklich nahe sind.“

Bereits seit 2010 ist sie als Botschafterin für die Vereinten Nationen aktiv, in den vergangenen fünf Jahren in der Rolle einer UN-Goodwill-Botschafterin für Frauen und Mädchen im Sport, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau in der Welt einsetzt. Für diese Tätigkeit wird sie mehr Zeit finden, wenn sie die Stiefel endgültig an den Nagel gehängt hat.