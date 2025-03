Neuer Podcast führt hinter die Kulissen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Wenige Monate vor Beginn der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ lanciert die FIFA einen neuen Podcast mit grossen Namen und interessanten Geschichten zum Turnier. Ab dem 20. März erscheint jede Woche eine neue Folge, abrufbar auf SiriusXM FC, allen bekannten Podcast-Plattformen sowie auf Inside FIFA. Zusätzliche Episoden sind während des Turniers geplant, das vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird. Gäste der ersten Folge sind FIFA-Präsident Gianni Infantino, Bayern Münchens Stürmer Harry Kane und FIFA-Turnierdirektor (USA) Manolo Zubiria. Ausserdem gibt es eine Vorschau auf das Turnier aus Sicht der argentinischen Spitzenklubs und erbitterten Rivalen CA Boca Juniors und CA River Plate, die beide an der erstmals im neuen Format und in Zukunft alle vier Jahre stattfindenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ dabei sein werden. Moderiert wird der von IMG produzierte Podcast von der Sportjournalistin Semra Hunter, die zusammen mit dem ehemaligen US-Nationalspieler Maurice Edu hinter die Kulissen des vielfältigsten und internationalsten Klubfussballturniers aller Zeiten blickt. Unter Mitwirkung von Spielern der 32 teilnehmenden Klubs werden Reporter an den elf Spielorten in den USA und aus aller Welt exklusive Einblicke in dieses wahrhaft globale Ereignis geben und die Fans darüber informieren, wie sie auf DAZN – der grössten Sportunterhaltungsplattform der Welt – sämtliche Spiele des Turniers kostenlos verfolgen können. Alle Folgen des Podcasts sind auf FIFA.com sowie hier auf SiriusXM abrufbar.