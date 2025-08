Indonesischer Jugendtrainer nutzt FIFA U-17-WM 2023™ als Inspiration

Als Indonesien als Ausrichter der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™ bekannt gegeben wurde, war dies das erste Mal, dass ein FIFA-Turnier in Indonesien stattfand.

Einer dieser Fans ist Gunawan, ein Jugendtrainer aus einem kleinen Dorf, der regelmäßig sechs Stunden hin und her fährt, um mehrere Spiele zu sehen, darunter auch das Spiel der Gruppenphase zwischen England und Brasilien.

"Ich habe gewartet, seit die FIFA U-20-Weltmeisterschaft abgesagt wurde, was sehr enttäuschend war. Aber jetzt findet die FIFA U17-Weltmeisterschaft hier statt, und ich bin sehr stolz darauf", sagte Gunawan. "Ich habe sofort Tickets für die Spiele bestellt und offizielle Fanartikel gekauft. Ich unterstütze alle Aspekte dieses Turniers!"

Der aus Cilandak Lor in der Provinz Westjava stammende Gunawan, der sechs Stunden unterwegs ist, um die FIFA U-17-Weltmeisterschaft zu sehen, unterstreicht damit seine Liebe zum Fussball und die Bedeutung dieses Turniers für die Indonesier.

Am Spieltag steht Gunawan um 4:30 Uhr auf, um zu beten und zu frühstücken, bevor er zur Arbeit fährt. Auf der Arbeit bittet er um die Erlaubnis, früher gehen zu dürfen - eine Bitte, die ihm dankenswerterweise jedes Mal gewährt wird - und fährt dann um 13 Uhr mit seiner Frau und seinen Kindern die drei Stunden zum Stadion.

Neben den Spielen der Gruppenphase in Jakarta hat Gunawan bereits seine Tickets für die 14-stündige Hin- und Rückfahrt zum Finale in Surakarta per Zug gebucht, eine Entscheidung, die er ohne zu zögern getroffen hat.