Der bhutanische Fussballverband weiht das „Home of Happiness“ ein.

Seine Königliche Hoheit Jigyel Ugyen Wangchuck nahm an der Eröffnungszeremonie teil

Das Trainingsgelände ist ein „Symbol der Hoffnung“ für Nachwuchsspieler aus Bhutan

Es umfasst sowohl den Verbandssitz als auch das technische Zentrum und verfügt über einen Kunstrasenplatz mit einem Grossfeld sowie eine Flutlichtanlage

Der Fussball im kleinen Himalaya-Königreich Bhutan hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt. Mit der Gründung des Hauptsitzes des bhutanischen Fussballverbands (BFF) sowie eines gemeinsamen technischen Zentrums macht man nun einen weiterer Schritt nach vorn. Der neue Hauptsitz, auch bekannt als Home of Happiness, wurde mithilfe von Fördergeldern aus dem FIFA-Forward-Programm finanziert. Die Initiative hat dazu beigetragen, den Fussball im Land weiterzuentwickeln.

Der Eröffnungszeremonie wohnten seine Königliche Hoheit Jigyel Ugyen Wangchuck sowie der Präsident des bhutanischen Fussballverbandes, Dasho Ugen Tsechup, bei.

Das neue Zentrum, das sich im Bebena-Viertel der Hauptstadt Thimphu befindet, verfügt über einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage. Dort hat der BFF nun die Möglichkeit, Schulungen und Lehrgänge für Trainer und Schiedsrichter abzuhalten. Zusätzlich wird die Anlage als Trainingsgelände für Frauen- und Männerteams der Premier Division genutzt und bietet Platz für bis zu 30 Spielerinnen und Spieler.

Der neue Hauptsitz umfasst eine Bürofläche von über 1.400 Quadratmetern und bietet dem BFF mehr Platz für moderne Einrichtungen wie unter anderem erweiterte Büroräume, einen Konferenzsaal, eine Sporthalle und Lagerräume.

Die bhutanische Fussballnationalmannschaft bestritt ihr erstes internationales Länderspiel vor 25 Jahren. Im Jahr 2000 verlor man damals mit 0:3 gegen Nepal. Im Dokumentarfilm „The Other Final“ wurde später dann das Freundschaftsspiel zwischen Bhutan und Montserrat verfilmt. Die Begegnung fand zwischen den damals am niedrigsten platzierten Mannschaften der FIFA-Coca-Cola-Weltrangliste statt und wurde am selben Tag ausgetragen wie das Finale der FIFA-Fussballweltmeisterschaft Korea/Japan 2002™. Bhutans 4:0-Sieg war der erste im internationalen Fussball.

Bhutan kam erstmals mit der FIFA Fussballweltmeisterschaft™ in Berührung, als das Land an der asiatischen Qualifikationsrunde für die Turnierausgabe 2018 in Russland teilnahm. Man gewann beide Spiele der Vorrunde gegen Sri Lanka, was in Bhutan Jubelszenen auslöste. Die Frauen-Nationalmannschaft bestritt unterdessen ihr erstes Spiel auf internationaler Ebene im Jahr 2010 und hat regelmässig an der Women‘s Championship des Südasiatischen Fussballverbands (SAAF) teilgenommen.

Das FIFA-Forward-Programm hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des bhutanischen Fussballs geleistet. Seit Januar 2018 sind im Schatten des Himalayas im Nationalstadion Changlimithang acht Kunstrasenplätze in Einrichtungen für Mädchen- und Jungen-Fussballakademien in Thimphu installiert worden. Ausserdem sind Stadien in Dagana, Punakha und in abgelegenen Gegenden wie Samtse aufgerüstet worden.

„Der neue Hauptsitz des BFF ist ein Symbol für Hoffnung und Chancen für Nachwuchsspieler wie mich selbst“, sagte der bhutanische U-20-Mittelfeldspieler Jignam Seltob Dorji. „Es zeigt, dass der Fussball in Bhutan wächst. Das motiviert uns, gross zu träumen, hart zu trainieren und daran zu glauben, dass wir eines Tages unser Land auf der grossen Bühne vertreten dürfen.“

Der Präsident des BFF sprach der FIFA seinen Dank aus: „Mit diesem neuen Hauptsitz bekräftigen wir unser Engagement, den Fussball auf allen Ebenen weiterzuentwickeln.“ „Diese Einrichtung wird uns die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um unsere Fussballgemeinschaft besser zu unterstützen, und zwar von Initiativen im Breitenfussball bis hin zur Nationalmannschaft. Es wird ein Zentrum für Planung, Training und für die Schaffung von Möglichkeiten für Nachwuchsspieler sein, um ihnen ihre Träume zu verwirklichen.“

Der Regionaldirektor der FIFA-Mitgliedsverbände für Asien und Ozeanien, Sanjeevan Balasingam, bezeichnete die Initiative als einen „Schlüsselmoment in Bhutans sportlicher Entwicklung“. Er sagte: „Die modernen Einrichtungen und der Platz mit Flutlichtanlage unterstreichen das unermüdliche Engagement des bhutanischen Fussballverbands für das Projekt und das Bestreben, die Fussballstandards des Landes anzuheben und Nachwuchstalente zu fördern. Es ist offensichtlich, dass Bhutan bereit ist, seinen Platz auf der internationalen Fussballbühne einzunehmen. Es handelt sich hierbei nicht nur um Infrastruktur, sondern vielmehr ist es ein Katalysator für die landesweite Entwicklung des Fussballs und ein Symbol für die sportlichen Ambitionen Bhutans.“