Finalisten für The Best FIFA Football Awards™ 2023 enthüllt

Die FIFA hat die Finalisten für die "The Best FIFA Football Awards™ 2023" bekannt gegeben.

Die Gewinner werden am Montag, 15. Januar 2024, in London (England) gekürt

Die vollständigen Ergebnisse werden nach der Preisverleihung auf FIFA.com veröffentlicht

Die Gewinner der einzelnen Auszeichnungen werden am Montag, 15. Januar 2024, bei einer Zeremonie in London bekannt gegeben. Die Zeremonie im nächsten Monat ist das dritte Mal, dass die FIFA die Best FIFA Football Awards in London ausrichtet, nachdem die Preisverleihungen 2017 und 2018 ebenfalls in der Stadt stattfanden.

Die drei Finalisten für "The Best – FIFA-Welttorhüterin" in alphabetischer Reihenfolge:

Mackenzie Arnold (Australien / West Ham United FC)

Catalina Coll (Spanien / FC Barcelona)

Mary Earps (England / Manchester United)

Die drei Finalisten für "The Best – FIFA-Welttorhüter“ in alphabetischer Reihenfolge:

Yassine Bounou (Marokko / Sevilla FC / Al Hilal)

Thibaut Courtois (Belgien / Real Madrid CF)

Ederson (Brasilien / Manchester City FC)

Die drei Finalisten für "The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen" in alphabetischer Reihenfolge:

Jonatan Giráldez (Spanien / FC Barcelona)

Emma Hayes (England / Chelsea FC)

Sarina Wiegman (Niederlande / England)

Die drei Finalisten für "The Best – FIFA-Welttrainer – Männer" in alphabetischer Reihenfolge:

Pep Guardiola (Spanien / Manchester City FC)

Simone Inzaghi (Italien / FC Internazionale Milano)

Luciano Spalletti (Italien / SSC Napoli)

Die drei Finalisten für "The Best – FIFA-Weltfussballerin" in alphabetischer Reihenfolge:

Aitana Bonmatí (Spanien / FC Barcelona)

Linda Caicedo (Kolumbien / Deportivo Cali Femenino / Real Madrid CF))

Jennifer Hermoso (Spanien / CF Pachuca Femenil

Die drei Finalisten für "The Best – FIFA-Weltfussballer" in alphabetischer Reihenfolge:

Erling Haaland (Norwegen / Manchester City FC)

Kylian Mbappé (Frankreich / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentinien / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami)

Die drei Finalisten für den FIFA-Puskás-Preis in alphabetischer Reihenfolge:

Julio Enciso (Paraguay / Brighton & Hove Albion FC)

Guilherme Madruga (Brasilien / Botafogo Futebol Clube)

Nuno Santos (Portugal / Sporting CP)

Die Finalisten wurden von einer internationalen Jury gewählt, der die amtierenden Trainer/-innen und Spielführer/-innen aller Nationalteams (je ein Trainer und Spielführer pro Team), je ein Fachjournalist pro Gebiet, das ein Nationalteam vertritt, und auf FIFA.com registrierte Fans angehören. Das genaue Abstimmungs- und Auszeichnungsverfahren ist den Vergabebestimmungen zu entnehmen.

Bei der Wahl des FIFA Puskás-Preises zählten die Stimmen der beiden Abstimmungsgruppen - Fans und Experten - jeweils 50 Prozent der Gesamtstimmen, unabhängig von der Anzahl der Wähler aus jeder Gruppe.

Das Abstimmungsverfahren wird von unabhängigen Beobachtern überwacht, und der gesamte Abstimmungs- und Vergabeprozess ist in den Vergaberegeln ausführlich beschrieben. Die vollständigen Ergebnisse werden nach der Preisverleihung am 15. Januar 2024 auf FIFA.com veröffentlicht.