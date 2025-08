FIFA-Generalsekretärin mit "Best of Africa Legacy Award" ausgezeichnet

FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura wurde bei der Verleihung der Best of Africa Awards in London (Großbritannien) für ihre bahnbrechende Arbeit bei der FIFA geehrt.

Die Amtszeit von Fatma Samoura war für den Frauenfussball von großer Bedeutung. An der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ nehmen nun 32 Mannschaften teil, und die Ausgabe 2023 in Australien und Aotearoa-Neuseeland lockte fast zwei Millionen Fans in die Stadien und sprach zwei Milliarden Zuschauer weltweit an. Auch die Preisgelder haben sich seit 2015 etwa verzehnfacht.