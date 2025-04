Familie Jacewicz mit vollem Einsatz bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™

95 % der Helfer sind Einheimische, die an ihren Wohnorten für ganz besondere Momente und Erinnerungen sorgen. Die restlichen 5 % stammen aus 68 Ländern aller sechs Konföderationen und bringen viele verschiedene Erfahrungen, Sichtweisen und Geschichten mit.

Hilda ist seit über 20 Jahren ehrenamtlich tätig, vor allem beim Klub Mudgeeraba SC, bei dem Kate ihr Jugendjahre verbracht hat. Für Hilda war schon bei der Vergabe der Frauen-WM an Australien klar, dass sie bei diesem Turnier dabei sein wollte.

Bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™, bei der sie ihre Tochter vor Ort als Schiedsrichterin im Einsatz sah, war sie von den ehrenamtlichen Helfern und Organisatoren so beeindruckt, dass sie bei einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ selbst eine Helferfunktion übernehmen wollte, sollte sich die Gelegenheit ergeben.

Nun ist sie im Transportteam im Novotel in Brisbane, von wo sie Spielerinnen, Schiedsrichterinnen, Trainer, Betreuer, Funktionäre und Ehrengäste zu Flughäfen, Stadien und Trainingsanlagen fährt.

„Ich habe bei meinen ehrenamtlichen Einsätzen vor allem in der Administration und bei der Registrierung mitgeholfen. Hier wurde ich aber dem Transportteam zugeteilt, und es läuft wirklich gut. Unser Team ist überaus sympathisch und die Leute, die wir rund um Brisbane transportieren, sind wirklich nett“, sagt Hilda.

„Auch wenn Kate beim Turnier nicht dabei wäre, hätte ich mich beworben. Ich mag ehrenamtliche Arbeit. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich war so beeindruckend, dass ich in Australien selbst dabei sein wollte.