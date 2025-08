Einzigartiges Porträt der WM-Geschichte von iranischer Künstlerin

Zu Du Jins Werk sind immer weitere fussballinspirierte Kunstwerke dazugekommen. Besonders beliebtes Motiv war dabei die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, wie etwa die WM 2018 in Russland, bei der die paraguayische Künstlerin Lili Cantero mit ihren Fussballschuhbildern für Furore sorgte, oder zuletzt das Turnier 2022 in Katar, die eine iranische Künstlerin in den Blickpunkt rückte. Ihr Name: Fatemeh Zarei. Ihr Kunsthandwerk: Fussballbilder.

Da das Team Melli verständlicherweise einen besonderen Platz in ihrem Herzen einnimmt, träumt Fatemeh Zarei davon, die Iraner auf dem nächsten Ball ganz besonders in Szene zu setzen. „Ich habe wunderschöne Erinnerungen an die Erfolge des iranischen Teams. Meine schönste Erinnerung stammt von den asiatischen Play-off-Spielen für die WM 1998, als Iran gegen Australien spielte“, erzählt sie. „Das Rückspiel in Australien war so heftig, dass ich das Gefühl hatte, selbst im Stadion zu sitzen. Ich schrie, als Khodadad Azizi das entscheidende Tor erzielte. Das ist nun fast auf den Tag 26 Jahre her.“ (20)26 ist das Jahr, in dem in Kanada, Mexiko und den USA die nächste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ stattfindet. Für das Team Melli beginnt die Qualifikation nächsten Donnerstag gegen Hongkong. Fatemeh hofft, dass das Team wieder zu Höchstform auflaufen wird.