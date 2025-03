Dynamische Marke für die erste FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ auf den Philippinen enthüllt

70 Nationalteams in der Qualifikation für das Turnier in den Philippinen mit 16 Startplätzen

Auftaktveranstaltung in Manila erster Meilenstein der ersten FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™

Das dynamische Emblem und der offizielle Slogan des Turniers – „Meisterinnen des Tempos™“ – wurden im Manila House in der philippinischen Hauptstadt vor geladenen Gästen und Medienvertretern präsentiert.

Die starke visuelle Identität widerspiegelt ein Spiel, das immer in Bewegung ist, und verbindet die Sehenswürdigkeiten und Klänge des Gastgeberlandes mit Abbildungen des Futsal-Balls und des Spielfelds sowie den fünf Spielerinnen jedes Teams. Die Pfeile repräsentieren den schmalen Grat zwischen Verteidigung und Angriff im Futsal, einem Sport, der für seine packende Geschwindigkeit und Geschicklichkeit bekannt ist.

FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman sagte: „Mit der Einführung dieser Marke beginnt der Countdown für eine bahnbrechende Veranstaltung, die das rasche Wachstum des Frauenfussballs sowohl in der Region als auch weltweit weiter beschleunigen wird.“

„Dieses Turnier wird ein historisches Ereignis für den Frauenfutsal, denn es bringt die weltweit besten Nationalteams aus allen sechs Konföderationen an einen Ort zusammen, wo sie ihr Talent präsentieren und künftige Generationen inspirieren können.“

Nachdem sich Neuseeland als erstes Team nebst dem Gastgeber für das Turnier qualifiziert hat, wird bis Ende dieser Woche über die vier europäischen Plätze entschieden, wobei die drei südamerikanischen Teilnehmer bis Ende dieses Monats ausgemacht werden. Bis zum Ende der AFC-Qualifikation am 17. Mai werden weitere drei Teams aus Asien, zwei aus Afrika und zwei aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik als WM-Teilnehmer feststehen.

Jaime Yarza, Direktor der FIFA-Subdivision Turniere, fügte hinzu: „Es ist unglaublich, wie sich der Frauenfutsal in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und mit der FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft in diesem Jahr im Herzen Südostasiens den nächsten Höhepunkt erreichen wird. Für diese erste Auflage nehmen nicht weniger als 70 Teams an der Qualifikation teil.“