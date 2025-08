Bedeutende Auszeichnung für das Lebenswerk der FIFA-Generalsekretärin

Sie hat in dieser Zeit wichtige institutionelle Veränderungen bei der FIFA umsetzen können und insbesondere dazu beigetragen, das Vertrauen in die finanzielle Transparenz des Verbandes wiederherzustellen. Gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino setzt sie sich außerdem dafür ein, dass Frauen den Platz im Weltfussball erhalten, den sie sich verdient haben.

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ war die bisher größte aller Zeiten: Fast zwei Millionen Fans strömten in die Stadien, um die Spiele live zu sehen und weitere geschätzte zwei Milliarden waren an den Fernsehgeräten dabei. Beide Werte bedeuteten deutliche Steigerungen gegenüber der letzten WM im Jahr 2019.

"Diese Frauen werden als Vorbilder angesehen, sie kommen und leisten einen Beitrag in ihren Gesellschaften. Das ist der beste Weg für die FIFA, um Botschaften zu vermitteln. Und genau das haben wir in vielen Ländern getan, gerade auch in Ländern, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind."

Als ich zu Zeiten von COVID-19 in Marokko war - und das ist noch gar nicht lange her - gab es kaum Frauenfussball. Es gab eigentlich gar keinen. e. Sie hatten zum Beispiel noch nie an einem Afrika-Cup der Frauen teilgenommen. Aber dieses Jahr konnten wir den Fortschritt hautnah erleben", betonte sie und verwies darauf, dass Marokko gleich bei seiner ersten Teilnahme an einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft die K.o.-Runde erreichen konnte.