Tickets für die Play-offs und das Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ erhältlich

Gleichzeitig startet die Tournee der Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™. Dabei können Teams und Fans aus nächster Nähe den Pokal bestaunen, der am Sonntag, 13. Juli 2025, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey an den Klubweltmeister geht.

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ treten ab Samstag, 14. Juni, in Miami 32 Topklubs aller sechs Kontinente gegeneinander an. Auf dem Programm stehen insgesamt 63 Partien in zwölf Stadien in den USA. Höhepunkt ist das historische Finale am 13. Juli im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, bei dem der offizielle Klubweltmeister gekürt wird.