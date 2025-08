Nominationen für „The Best FIFA Football Awards™ 2023“

Abstimmung auf FIFA.com für die achte Ausgabe von „The Best FIFA Football Awards™“ eröffnet

Vorauswahl für Männer- und Frauenkategorien sowie den FIFA-Fanpreis durch Expertengruppe

Alexia Putellas und Lionel Messi im Vorjahr Gewinner der Hauptauszeichnungen

Weniger als einen Monat nach dem Finale der neunten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ stehen die Nominierten für die achte Ausgabe von „The Best FIFA Football Awards™“ fest. Die Vorauswahl traf eine Gruppe von Fussballexperten aus einer Liste von Kandidaten, die von der FIFA aufgrund von deren Erfolgen während der Qualifikationsperiode (siehe unten) selektioniert wurden. Die Abstimmung in den verschiedenen Kategorien ist nun eröffnet. Die internationale Jury besteht aus den Kapitänen und Trainern der Nationalteams, Journalisten und Fans aus aller Welt.

Unter den Nominierten für „The Best – FIFA-Weltfussballerin“ sind zahlreiche Spielerinnen, die zuletzt bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ für Furore sorgten. So führt Aitana Bonmatí, die Gewinnerin des Goldenen Balls von adidas, ein spanisches Quartett an. Daneben figurieren auch vier Akteurinnen des Vizeweltmeisters England sowie drei Australierinnen – denen nur ein Sieg fehlte, um ins Endspiel im eigenen Land einzuziehen – unter den 16 Nominierten. Die Hälfte der Kandidaten für „The Best – FIFA-Weltfussballer“ gehörte zum Team von Manchester City, das 2022/23 das Triple gewann. Dessen Trainer Pep Guardiola ist derweil einer von fünf Nominierten für „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“. In der Kategorie „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“ zählen mit Emma Hayes and Sarina Wiegman die Gewinnerinnen von 2021 und 2022 zum Quintett, das sich Hoffnungen auf die Auszeichnung machen darf. Bei den Nominationen für „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ dominieren Torfrauen, die bei der WM im Juli und August in Australien und Aotearoa Neuseeland zu glänzen wussten. Mary Earps, Gewinnerin des Goldenen Handschuhs von adidas, und Weltmeisterin Catalina Coll sind nur zwei der illustren sieben Kandidatinnen. Bei den Männern stammen die fünf nominierten Torhüter aus drei verschiedenen Kontinenten.

Der FIFA-Puskás-Preis, für den jedes Jahr Hunderttausende von Stimmen abgegeben werden, geht an die Spielerin oder den Spieler, die bzw. der das schönste Tor des Jahres erzielt hat, unabhängig von Meisterschaft, Geschlecht oder Nationalität, das ohne Glück oder Fehler und im Sinne des Fairplay erzielt wurde. Die Nominierten für diese Auszeichnung werden am 21. September bekannt gegeben. Der FIFA-Fanpreis würdigt jedes Jahr einen herausragenden Moment oder eine denkwürdige Geste, und das ist auch diesmal nicht anders. Fran Hurndall dribbelte einen Fussball 32 Tage lang über tausend Kilometer weit, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, ein Fan des Club Atlético Colón de Santa Fe, der auf den Rängen seinen kleinen Sohn in den Armen hielt, wurde zum Sinnbild für Vereinstreue, und Miguel Ángel, ein junger, todkranker Fan des kolumbianischen Klubs Millonarios, erfüllte sich mit einem Treffen mit seinen Helden seinen letzten Wunsch. Die Gewinner der Auszeichnungen „The Best – FIFA-Weltfussballerin“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“ und „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ werden von einer internationalen Jury gewählt, der die amtierenden Trainer/-innen und Spielführerinnen aller Frauennationalteams (je ein/e Trainer/-in und eine Spielführerin pro Team), je ein Fachjournalist pro Gebiet, das ein Nationalteam vertritt, und auf FIFA.com registrierte Fans aus aller Welt angehören. Die Gewinner der Auszeichnungen „The Best – FIFA-Weltfussballer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“ und „The Best – FIFA-Welttorhüter“ werden von einer internationalen Jury gewählt, der die amtierenden Trainer und Spielführer aller Männernationalteams (je ein Trainer und Spielführer pro Team), je ein Fachjournalist pro Gebiet, das ein Nationalteam vertritt, und auf FIFA.com registrierte Fans aus aller Welt angehören.

Aitana Bonmatí (Spanien / FC Barcelona); Linda Caicedo (Kolumbien / Real Madrid CF); Rachel Daly (England / Aston Villa Ladies FC); Kadidiatou Diani (Frankreich / Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain prior to Aug 2023); Caitlin Foord (Australien / Arsenal WFC); Mary Fowler (Australien / Manchester City WFC); Alex Greenwood (England / Manchester City WFC); Jennifer Hermoso (Spanien / CF Pachuca Femenil); Lindsey Horan (USA / Olympique Lyonnais); Amanda Ilestedt (Schweden / Arsenal WFC / Paris Saint-Germain (FRA) prior to June 2023); Lauren James (England / Chelsea FC); Sam Kerr (Australien / Chelsea FC); Mapi León (Spanien / FC Barcelona); Hinata Miyazawa (Japan / Mynavi Sendai); Salma Paralluelo (Spanien / FC Barcelona); Keira Walsh (England / FC Barcelona).

Julián Álvarez (Argentinien / Manchester City FC); Marcelo Brozović (Kroatien / FC Internazionale Milano / Al Nassr FC); Kevin De Bruyne (Belgien / Manchester City FC); İlkay Gündoğan (Deutschland / Manchester City FC / FC Barcelona); Erling Haaland (Norwegen / Manchester City FC); Rodrigo (Rodri) Hernández Cascante (Spanien / Manchester City FC); Khvicha Kvaratskhelia (Georgien / SSC Napoli); Kylian Mbappé (Frankreich / Paris Saint-Germain); Lionel Messi (Argentinien / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami); Victor Osimhen (Nigeria / SSC Napoli); Declan Rice (England / West Ham United FC / Arsenal FC); Bernardo Silva (Portugal / Manchester City FC).

Peter Gerhardsson (Schweden): Jonatan Giráldez (Spanien / FC Barcelona); Tony Gustavsson (Schweden / Australien); Emma Hayes (England / Chelsea FC); Sarina Wiegman (Niederlande / England).

Pep Guardiola (Spanien / Manchester City FC); Simone Inzaghi (Italien/ FC Internazionale Milano); Ange Postecoglou (Australien / Celtic FC / Tottenham Hotspur); Luciano Spalletti (Italien / SSC Napoli); Xavi (Spanien / FC Barcelona).

Mackenzie Arnold (Australien / West Ham United FC); Ann-Katrin Berger (Deutschland / Chelsea FC); Catalina Coll (Spanien / FC Barcelona); Mary Earps (England / Manchester United); Christiane Endler (Chile / Olympique Lyonnais); Zećira Mušović (Schweden / Chelsea FC); Sandra Paños García-Villamil (Spanien / FC Barcelona).

Yassine Bounou (Marokko / Sevilla FC); Thibaut Courtois (Belgien / Real Madrid CF); Ederson (Brasilien / Manchester City FC); André Onana (Kamerun / FC Internazionale Milano / Manchester United FC); Marc-André ter Stegen (Deutschland / FC Barcelona).

Fan des Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentinien); Fran Hurndall (England); Miguel Ángel, Fan von Millonarios (Kolumbien).

Qualifikationsperioden

Die Qualifikationsperiode für die Auszeichnungen der Frauen („The Best – FIFA-Weltfussballerin“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“ und „The Best – FIFA-Welttorhüterin“) lief vom 1. August 2022 bis zum 20. August 2023, dem Tag des Endspiels der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™. Für die Auszeichnungen der Männer („The Best – FIFA-Weltfussballer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“ und „The Best – FIFA-Welttorhüter“ begann die Qualifikationsperiode am 19. Dezember 2022 und endete am 20. August 2023.

Wann beginnt die Abstimmung?

Die Fan-Abstimmung in den oben genannten Kategorien beginnt auf den digitalen Plattformen der FIFA am Donnerstag, 14. September, nach Bekanntgabe der Nominierten und der Kandidaten für den FIFA-Fanpreis. Die Abstimmung endet am Freitag, 6. Oktober, um Mitternacht MEZ. Die Abstimmung für den FIFA-Puskás-Preis für das schönste vom 19. Dezember 2022 bis zum 20. August 2023 erzielte Tor beginnt am Donnerstag, 21. September, und endet am Dienstag, 10. Oktober, um Mitternacht MEZ.

Expertengruppe

Expertengruppe (Frauen) Expertengruppe (Männer) Fan Award Mercy Akide (Nigeria) Petr Cech (Tschechien) DaMarcus Beasley (USA) Shirley Cruz (Costa Rica) Didier Drogba (Elfenbeinküste) Heather Garriock (Australien) Amy Duggan (Australien) Brett Emerton (Australien) Maia Jackman (Neuseeland) Isabella Echeverri (Kolumbien) Rio Ferdinand (England) Carmelina Moscato (Kanada) Mia Hamm (USA) Asamoah Gyan (Ghana) Roque Junior (Brasilien) Jessica Houara (Frankreich) Kaká (Brasilien) Roque Santa Cruz (Paraguay) Mana Iwabuchi (Japan) Mario Kempes (Argentinien) Jean Sseninde (Uganda) Manon Melis (Niederlande) Alexi Lalas (USA) Ian Wright (England) Patrizia Panico (Italien) Jon Obi Mikel (Nigeria) Clémentine Touré (Elfenbeinküste) Park Ji-Sung (Korea Republik) Kirsty Yallop (Neuseeland) Ivan Vicelich (Neuseeland)

Vergabebestimmungen

Das genaue Abstimmungs- und Auszeichnungsverfahren in den einzelnen Kategorien ist den Vergabebestimmungen zu entnehmen.