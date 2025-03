Japan als erste Nation für wegweisende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ qualifiziert

Direkte WM-Qualifikation für eines von vier OFC-Teams sowie für möglicherweise fünf weitere Nationen in diesem internationalen Fenster

Japan hat sich nach einem 2:0-Sieg gegen Bahrain als erste Nation über die Konföderationsqualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ qualifiziert. Damit untermauerten die Blauen Samurai ihren Ruf als eines der besten asiatischen Fussballteams und sicherten sich souverän die Teilnahme am aufregendsten und inklusivsten Sportereignis aller Zeiten.

„Diese Qualifikation ist mehr als verdient. Unvergessen sind die Emotionen der letzten WM in Katar, bei der das Land mit dem Überstehen der äusserst spannenden Gruppenphase die ganze Welt entzückt hat. Zudem ist Japan uns allen als brillanter Co-Gastgeber der WM 2002 in Erinnerung. Wir sehen uns 2026 in Nordamerika.“