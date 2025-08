FIFA und WHO setzen Zusammenarbeit fort

"Gesundheit und Fussball sind perfekte Teamkollegen. Die Förderung eines gesunden Lebensstils, sicherer Stadien und der körperlichen und geistigen Vorteile körperlicher Aktivität gehören zu den vielen Gesundheitszielen, die die WHO auch in den nächsten vier Jahren gemeinsam mit der FIFA verfolgen wird", sagte Dr. Tedros. "Die Partnerschaft der WHO mit der FIFA hat bereits erfolgreich dazu beigetragen, evidenzbasierte Botschaften zu verbreiten, die Menschen aller Altersgruppen dabei helfen, durch die Kraft des Fussballs und des Sports ein gesünderes und sichereres Leben zu führen. Die WHO freut sich darauf, diese Reise fortzusetzen".