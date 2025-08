FIFA-Puskás-Preis: jetzt abstimmen!

Alvaro Barreal FC Cincinnati – Pittsburgh Riverhounds | 07.06.2023 Der argentinische Flügel in Diensten Cincinnatis hämmerte im Viertelfinale des US Open Cups den Ball von ausserhalb des Strafraums volley mit links ins Netz.

Sam Kerr Australien – England | 16.08.2023 Als Australien in Rückstand lag und reagieren musste, war Kerr zur Stelle. Die Chelsea-Stürmerin eroberte in der eigenen Hälfte den Ball, überlief die zurückweichende Abwehr der Engländerinnen und traf mit rechts wuchtig an Mary Earps vorbei in die Maschen.