FIFA entzieht Indonesien die Austragung der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2023™

Nach dem heutigen Treffen zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem Präsident des indonesischen Fussballverbands (PSSI), Erick Thohir, hat die FIFA angesichts der aktuellen Umstände entschieden, Indonesien die Austragung der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ zu entziehen. Ein neuer Gastgeber wird so bald wie möglich bekanntgegeben, wobei die Turnierdaten vorerst unverändert bleiben. Auch über mögliche Sanktionen gegen den PSSI wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Trotz dieses Entscheids hält die FIFA weiter daran fest, den PSSI nach der Katastrophe vom Oktober 2022 aktiv bei der Transformation des indonesischen Fussballs zu unterstützen – und zwar in enger Zusammenarbeit mit der Regierung von Präsident Widodo. Die FIFA und ihre Mitarbeitenden werden auch in den kommenden Monaten weiterhin in Indonesien präsent sein, um dem PSSI unter der Leitung ihres Präsidenten Thohir die nötige Unterstützung zu bieten.