Aitana Bonmatí und Lionel Messi bei den The Best – FIFA Football Awards 2023™ in London ausgezeichnet

Lionel Messi gewann wie im Vorjahr den Titel bei den Männern

Aitana Bonmatí als beste Spielerin im Weltfussball ausgezeichnet

Mary Earps, Ederson, Sarina Wiegman, Pep Guardiola, Guilherme Madruga und Marta unter den weiteren Gewinnern

Bei der Verleihung der The Best – FIFA Football Awards 2023™ am Montag, 15. Januar in London wurden Aitana Bonmatí und Lionel Messi als herausragende Akteure im massgeblichen Zeitraum seit der vorherigen Preisverleihung ausgezeichnet. Auch die besten Trainer, Torhüter und weitere Akteure im Bereich des Frauen- und Männerfussballs wurden geehrt.

Die Gewinner der The Best – FIFA Football Awards 2023 sind :

The Best – FIFA-Weltfussballerin: Aitana Bonmatí (Spanien / FC Barcelona)

The Best – FIFA-Weltfussballer: Lionel Messi (Argentinien / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami)

The Best – FIFA-Welttorhüterin: Mary Earps (England / Manchester United)

The Best – FIFA-Welttorhüter: Ederson (Brasilien / Manchester City)

The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen: Sarina Wiegman (Niederlande / Englisches Frauen-Nationalteam)

The Best – FIFA-Welttrainer – Männer: Pep Guardiola (Spanien / Manchester City)

FIFA-Puskás-Preis: Guilherme Madruga (Brasilien / Botafogo Futebol Clube)

The FIFA Special Award : Marta

FIFA-Fairplay-Preis: Brasilianisches Männer-Nationalteam

FIFA-Fanpreis: Hugo Daniel „Toto“ Iniguez

The Best – FIFA-Weltfussballer

Lionel Messi wurde als The Best – FIFA-Weltfussballer 2023 ausgezeichnet und behält damit den Titel, den er bereits 2022 gewonnen hatte. Messi gewann die unglaublich hart umkämpfte Abstimmung, bei der die Trainer und Spielführer der Nationalteams sowie Fachjournalisten und Fans aus aller Welt ihre Stimmen abgaben. Der Gewinner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ und der norwegische Nationalstürmer Erling Haaland von Manchester City kamen beide auf 48 Punkte. Den Ausschlag gab daher gemäss Art. 12 der Vergabebestimmungen die Anzahl der Nominierungen auf Platz eins bei den Stimmen der Spielführer der Männer-Nationalteams. Der französische Stürmer Kylian Mbappé landete mit 35 Punkten auf Platz drei.

The Best – FIFA-Weltfussballerin

Aitana Bonmatí wurde erstmals als The Best – FIFA-Weltfussballerin ausgezeichnet. Die begehrte Auszeichnung hat sich die herausragende Mittelfeldspielerin redlich verdient, nachdem sie Spanien 2023 zum ersten Weltmeistertitel - und dafür mit dem Goldenen Ball von adidas ausgezeichnet wurde - und Barcelona zum Triple im nationalen und europäischen Fussball führte. Die Abstimmung erfolgte nach den gleichen Regeln wie für die Männer-Auszeichnung, allerdings gaben hier die Trainer/-innen und Spielführerinnen der Frauen-Nationalteams ihre Stimmen ab. Bonmatí (52 Punkte) liess die beiden anderen Finalistinnen Linda Caicedo (40 Punkte) und Jennifer Hermoso (36 Punkte) hinter sich und wird somit Nachfolgerin ihrer Teamkameradin Alexia Putellas, die die Auszeichnung 2022 gewonnen hatte.

The Best – FIFA-Welttorhüterin

Mary Earps wurde zum zweiten Mal in Folge als The Best – FIFA-Welttorhüterin ausgezeichnet und ist damit die erste Doppelgewinnerin in der Geschichte dieser Auszeichnung. Earps begeisterte mit herausragenden Leistungen beim Titelgewinn der Lionesses in der Finalissima und beim erstmaligen Erreichen des Endspiels einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™. Die Torhüterin ebnete den Weg zu beiden Erfolgen mit herausragenden Paraden und Heldentaten im Elfmeterschiessen. Für ihre Leistungen bei der Weltmeisterschaft wurde sie mit dem Goldenen Handschuh von adidas belohnt. Ausserdem wurde sie zur besten Torhüterin in der englischen WSL gewählt, nachdem sie in der vergangenen Saison bei ihren 22 Einsätzen für Manchester United nicht weniger als 14 Mal ohne Gegentreffer blieb.

The Best – FIFA-Welttorhüter

Ederson erhielt die Auszeichnung The Best – FIFA-Welttorhüter 2023. Der 30-jährige brasilianische Schlussmann erhielt die Auszeichnung nach einem herausragenden Jahr, in dem er massgeblich zum historischen Triple-Erfolg Manchester Citys beitrug.

Ederson gewann die Abstimmung mit 23 Punkten, gefolgt von den beiden anderen Finalisten Thibaut Courtois (20 Punkte) und Yassine Bounou (16 Punkte).

The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen 2023

Sarina Wiegman wurde als FIFA-Welttrainer – Frauen 2023 ausgezeichnet. Die Cheftrainerin des englischen Frauen-Nationalteams blickt erneut auf ein Jahr der Rekorde zurück, in dem sie die Lionesses erstmals ins Finale einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ sowie zum Titelgewinn beim Arnold Clark Cup und in der Finalissima führte.

Wiegman gewann die Auszeichnung bei den The Best FIFA Football Awards™ am Montag mit 28 Punkten vor Emma Hayes (18 Punkte) und Jonatan Giráldez (14 Punkte).

The Best – FIFA-Welttrainer – Männer 2023

Pep Guardiola wurde nach einer ausserordentlichen Erfolgsserie mit Manchester City als The Best – FIFA-Welttrainer – Männer 2023 ausgezeichnet. Der Spanier führte den Klub in der Saison 2022/23 mit den Titelgewinnen in der Premier League, der UEFA Champions League und beim FA Cup zum historischen Triple.

Und damit nicht genug: Guardiolas Schützlinge gewannen 2023 noch zwei weitere Titel: Sie triumphierten auch beim UEFA Super Cup und krönten das herausragende Jahr mit dem Titelgewinn bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™. Guardiola gewann die Abstimmung mit 28 Punkten, gefolgt von den beiden Italienern Luciano Spalletti (18 Punkte) und Simone Inzaghi (11 Punkte).

FIFA Puskás Preis

Bei der Verleihung der The Best FIFA Football Awards wurde auch das herausragende Tor des Jahres ausgezeichnet. Der brasilianische Mittelfeldspieler Guilherme Madruga gewann den FIFA-Puskás-Preis 2023 mit seinem fantastischen Fallrückzieher. Der akrobatische Treffer des Stars von Botafogo landete vor dem Rabona-Kunstschuss von Nuno Santos von Sporting Lissabon und dem Distanzschuss des Teenagers Julio Enciso von Brighton & Hove Albion. Mit der nach dem legendären ungarischen Stürmer Ferenc Puskás benannten Auszeichnung wird das spektakulärste Tor im Männer- und Frauenfussball im entsprechenden Zeitraum gewürdigt (19. Dezember 2022 bis 20. August 2023).

FIFA Special Award

Marta wurde in Anerkennung ihrer glanzvollen Karriere mit dem FIFA Special Award ausgezeichnet. In 175 Spielen für Brasilien erzielte sie unglaubliche 115 Tore und inspirierte Millionen von Menschen, indem sie ihre Leidenschaft für den Fussball in einer Karriere weitergab, in der sie in Brasilien, Schweden und den USA an der Spitze stand.

Ab 2025 wird die FIFA eine neue Auszeichnung einführen, um ihre legendären Leistungen zu ehren - das beste Tor im Frauenfussball wird mit dem "Marta Award" ausgezeichnet.

FIFA-Fanpreis

Hugo Daniel „Toto“ Iniguez erhielt den FIFA-Fanpreis 2023. Das Bild des eingefleischten Fans von Colon de Santa Fe ging um die Welt, als er seinem zwei Monate alten Sohn während eines Spiels der argentinischen Primera Division gegen Barracas Central im Mai 2023 das Fläschchen gab. Die herzergreifende Szene verdeutlicht den Wunsch des Vaters, von kleinauf eine Beziehung zwischen dem Säugling und seinem Lieblingsklub aufzubauen. Dieser schöne Moment ist nun fest in der Fussballgeschichte verankert.

FIFA-Fairplay-Preis

Die brasilianische Männer-Nationalmannschaft erhielt den FIFA-Fairplay-Preis für ihr starkes Eintreten gegen Rassismus. Im Juni 2023 trat die Seleção in einem Freundschaftsspiel gegen Guinea nicht in den traditionellen gelben Trikots, sondern während der ersten Halbzeit in komplett schwarzer Spielkleidung an und zeigte damit ihre Solidarität mit Starstürmer Vinicius Junior, der er während seines Einsatzes für Real Madrid üblen rassistischen Beschimpfungen ausgesetzt war. Die Zeremonie zur Verleihung der The Best FIFA Football Awards™ 2023 bildete den krönenden Abschluss eines ausgewogenen, demokratischen Verfahrens, das die FIFA ins Leben gerufen hat, um die besten Spieler, Trainer, Torhüter, Fans und Tore sowie herausragende Fairness auszuzeichnen.

Um mehr über die massgeblichen Zeiträume, die Zusammenstellung der Vorauswahlen, die Zusammensetzung der Expertengremien, die Abstimmungsberechtigten und die Berechnung der Stimmen zu erfahren, klicken Sie hier.

The Best FIFA Football Awards™ 2023 Previous 01 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 02 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 03 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 04 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 05 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 06 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 07 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 08 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 09 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 10 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 11 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 12 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 13 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 14 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 15 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 16 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 17 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 18 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 19 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show 20 / 20 The Best FIFA Football Awards 2023 - Show Next

Die Sieger der Auszeichnungen für die besten Spieler, Torhüter und Trainer wurden in einem Wahlverfahren ermittelt, in dem die Stimmen der Fussballfans, ausgewählter Medienvertreter sowie der Spielführer und Cheftrainer aller Nationalteams weltweit zu je 25 % zählten.

Unter den folgenden Links ist zu sehen, wie die Spielführer und Trainer der Nationalteams aus aller Welt abgestimmt haben:

Die Verleihung der The Best FIFA Football Awards™ 2023 ist das Ergebnis eines gründlichen und demokratischen Prozesses, der von der FIFA moderiert wurde, um die besten Spieler, Trainer, Torhüter, Fans, Tore und Fairplay-Aktionen des Weltfussballs auszuzeichnen.

Hier erfahren Sie mehr über die Auszeichnungszeiträume, die Erstellung der Auswahllisten, die Mitglieder der Expertengremien, die Wahlberechtigten und die Berechnung der Stimmen.