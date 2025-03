FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2025™ als Inspiration für Chiles nächste Generation

Chile letzte Woche als Gastgeber der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2025™ bekannt gegeben

Ausrichter während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™ von FIFA-Rat benannt

Chile zum zweiten Mal Ausrichter des Turniers

In einer Rede beim FIFA-Fussballgipfel 2023 erklärte Pablo Milad, Präsident des chilenischen Fussballverbands, in seinem Land sei man stolz, die FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2025™ ausrichten zu dürfen. Die Vergabe an Chile war letzte Woche erfolgt.

Im Vorfeld des Halbfinales der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™ hatte in Dschidda (Saudiarabien) eine Sitzung des FIFA-Rats stattgefunden. Im Anschluss war bekannt gegeben worden, dass Chile das Turnier nach der Auflage von 1987 zum zweiten Mal ausrichten werde.

„Es war eine Ehre, [als Ausrichter benannt zu werden]. Ich bin immer noch überwältigt von der Entscheidung des FIFA-Rats. Das ist eine grosse Verantwortung für uns“, so Milad. „Wir wollen mit unserem Land fast einen Monat lang im Fokus des Fussballs stehen. Ich bin daher sehr stolz, sehr glücklich und der FIFA und dem FIFA-Rat ausgesprochen dankbar.“

„Für uns ist es glasklar, dass der Fussball gesellschaftlich etwas bewegen und das Leben der Menschen entscheidend prägen kann. Wir arbeiten an umfassenden Programmen für alle Schüler in Chile, das auf der U-6-Ebene einsetzt. Sie alle werden durch diese FIFA U-20-Weltmeisterschaft motiviert, eine Profikarriere anzustreben und die zukünftigen Stars des Weltfussballs zu werden.“

„Darin liegt das Vermächtnis, die Motivation zur Ausrichtung einer FIFA U-20-Weltmeisterschaft in unserem Land.“

Aufgrund der Covid-19-Pandemie war der chilenische Jugendfussball fast zwei Jahre lang zum Stillstand gekommen. Dank der Unterstützung mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm konnte der chilenische Fussballverband (FFCH) die U-21- und U-18-Meisterschaften im Dezember 2021 mit 43 Klubs aus allen Regionen des Landes wieder aufnehmen.

Seit 2016 flossen über das FIFA-Forward-Programm mehr als USD 3 Millionen an Projekte zur Finanzierung von Reise- und Unterbringungskosten sowie pandemiebedingter Gesundheitskonzepte. Nach Ansicht der Verbandsverantwortlichen leisten die nationalen Jugendwettbewerbe einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Jugendteams sowie zur Schaffung einer Kinderschutzkultur. Aus diesem Grund wurde der Fussball auf allen Ebenen und in all seinen Formen priorisiert, einschliesslich Männer-, Frauen- und Jugendfussball.

Chile kann bereits auf eine stolze Tradition bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ zurückblicken. Nach einem vierten Platz bei der Auflage von 1987 vor heimischem Publikum errangen die Chilenen 2007 die Bronzemedaille. Damals mussten sie sich im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien mit Sergio Agüero und Ángel Di María geschlagen geben und schlugen anschliessend Österreich im Spiel um Platz drei.

Trotz der positiven Bilanz in dieser Altersgruppe sind die Chilenen 2025 zum ersten Mal seit 2013 in der Türkei wieder bei einer FIFA U-20-WM vertreten. Damals zogen sie ins Viertelfinale des Turniers ein.

„Wir werden [bei der Organisation des Turniers] alles geben, damit jeder die bestmögliche FIFA U-20-Weltmeisterschaft geniessen kann“, so Milad. „Wir freuen uns, Sie alle in Chile zu sehen, einem Land, in dem Sie beide klimatischen Extreme erleben können und in dem die Menschen Sie mit offenen Armen empfangen werden.“