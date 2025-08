Wichtige Beschlüsse des FIFA-Rats zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2030 und 2034

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wird sich 2030 auf drei Kontinente und sechs Länder erstrecken und die ganze Welt dazu einladen, das 100-Jahr-Jubiläum und das Turnier selbst hochleben zu lassen. Der FIFA-Rat beschloss einstimmig, die Ausgabe 2030 an die drei alleinigen Bewerber aus Marokko, Portugal und Spanien zu vergeben, sofern die Kandidatur das von der FIFA organisierte Bewerbungsverfahren erfolgreich abschliesst und vom FIFA-Kongress 2024 bestätigt wird. Die drei Länder sind zudem automatisch für das Turnier qualifiziert. Angesichts des historischen Kontexts der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die 1930 in Uruguay stattfand, beschloss der FIFA-Rat ferner ebenfalls einstimmig, in der Hauptstadt Montevideo eine einzigartige 100-Jahr-Feier und in Uruguay, Argentinien und Paraguay drei WM-Spiele zu veranstalten.