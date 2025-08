FIFA-Rat erlässt neue Regelungen zur Leihgabe von Spielern im internationalen Fussball

Normalisierungskomitees: Verlängerung des Mandats in der Elfenbeinküste und Einsetzung in Namibia

Der FIFA-Rat tagte vor dem 72. ordentlichen FIFA-Kongress in Doha (Katar) und erließ dabei neue Regelungen zur Leihgabe von Spielern im internationalen Fussball. Die Sitzung, die in hybrider Form abgehalten wurde, weil einige Mitglieder aufgrund der weiterhin geltenden COVID-19-Beschränkungen nicht anreisen konnten, war die erste physische Tagung des FIFA-Rats seit dem 24. Oktober 2019. Die Regelungen, die auf Empfehlung der FIFA-Kommission der Interessengruppen des Fussballs verabschiedet wurden, sollen die Entwicklung junger Spieler sowie das sportliche Gleichgewicht fördern und das Horten von Spielern durch Klubs verhindern. Die Regelungen treten am 1. Juli 2022 in Kraft. Der FIFA-Rat verlängerte zudem das Mandat des Normalisierungskomitees des ivorischen Fussballverbands bis zum 30. April 2022 und ernannte für den namibischen Fussballverband ein Normalisierungskomitee, dessen Mandat bis zum 30. April 2023 befristet ist.