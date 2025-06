Internationale Spielkalender vom FIFA-Rat verabschiedet

Internationaler Männerfussballkalender 2025–2030

Gemäss dem neuen Kalender findet das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Sonntag, 19. Juli 2026, statt, während die zwingende Ruheperiode am 25. Mai 2026 nach dem letzten offiziellen Klubspiel am 24. Mai 2026 beginnt (für Endspiele der Klubwettbewerbe der Konföderationen sind mit der Zustimmung der FIFA Ausnahmen bis zum 30. Mai 2026 möglich). Mit 56 Tagen sind zusammengerechnet gleich viele Ruhe-, Abstellungs- und Turniertage vorgesehen wie für die WM-Turniere 2010, 2014 und 2018. Der detaillierte internationale Männerfussballkalender 2025–2030 wird in den kommenden Tagen veröffentlicht.