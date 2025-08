FIFA-Rat befürwortet Weltgipfel zur Zukunft des Fussballs

Durchführung des 72. FIFA-Kongresses am Donnerstag, 31. März 2022, in Doha (Katar)

Austragung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2021™ Anfang Februar 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Gianni Infantino: "Die FIFA holt in einem umfassenden und sorgfältigen Konsultationsverfahren die Meinung aller ein, um einen Konsens im Interesse aller zu finden."

Durchführung des virtuellen Weltgipfels am Montag, 20. Dezember 2021

Der FIFA-Rat hat die Durchführung eines Weltgipfels am Montag, 20. Dezember 2021, per Videokonferenz zur Zukunft des Fussballs bewilligt, nachdem er detailliert über die laufenden diesbezüglichen Konsultationen informiert worden war.

"Wir müssen uns überlegen, wie wir den Fussball der Zukunft gestalten wollen und wie wir dafür sorgen können, dass unser Sport für künftige Generationen rund um die Welt sinnvoll, aufregend und nachhaltig ist", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach der jüngsten per Videokonferenz abgehaltenen FIFA-Ratssitzung. "Das ist heute nicht zwingend der Fall. Da die internationalen Spielkalender der Frauen und Männer bis 2023 bzw. 2024 befristet sind, bietet sich die Chance, unseren Sport bei allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden noch stärker zu fördern. Gemäss dem beim letzten FIFA-Kongress erteilten Auftrag holt die FIFA in einem umfassenden und sorgfältigen Konsultationsverfahren die Meinung aller ein."

"Als Weltfussballverband ist die FIFA zur Förderung einer solchen Debatte verpflichtet. Der konstruktive Austausch seitens aller Beteiligten ist ermutigend", fügte der FIFA-Präsident an. "Jeder sollte mitreden können. Bei den Konsultationen habe ich festgestellt, dass viele Interessengruppen noch nie die Chance hatten, sich richtig zu diesem Thema zu äussern. Diese Konsultationen bieten nun die Gelegenheit dazu. Wir werden diese fortsetzen, um einen Konsens und Lösungen im Interesse aller zu finden. Mit einem Weltgipfel noch in diesem Jahr haben wir die Möglichkeit, einen Plan zu präsentieren und all unsere Mitgliedsverbände zu informieren."