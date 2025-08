FIFA erlässt vorübergehende Bestimmungen zur Regelung verschiedener Beschäftigungs- und Registrierungsbelange im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine

Nach der Eskalation des russischen Einmarsches in die Ukraine, die zu einer andauernden verheerenden humanitären Krise geführt hat, hat der FIFA-Ratsausschuss in Absprache mit der UEFA sowie nach Konsultation verschiedener Interessengruppen eine vorübergehende Änderung des Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern (RSTS) beschlossen, um bei verschiedenen Punkten für Rechtssicherheit und Klarheit zu sorgen. Die entsprechenden Grundsätze sind in einem vorübergehenden Anhang 7 des RSTS verankert, der den Titel „Vorübergehende Bestimmungen zur Regelung der ausserordentlichen Lage infolge des Kriegs in der Ukraine“ trägt.