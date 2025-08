Bildung eines Normalisierungskomitees für den haitianischen Fussballverband

Dieser Beschluss erfolgte aufgrund diverser Ethikverfahren, die jüngst gegen den FHF-Präsidenten, Yves Jean-Bart, und weitere FHF-Offizielle wegen ihrer Beteiligung an systematischem sexuellem Missbrauch von teilweise minderjährigen Fussballspielerinnen eröffnet wurden. In diesem Zusammenhang und trotz der vorsorglichen Sperre einiger dieser Offiziellen sowie der am 18. November 2020 von der unabhängigen Ethikkommission verhängten lebenslangen Sperre gegen Yves Jean-Bart erfuhr der Ausschuss aus mehreren Quellen von stetiger Einflussnahme durch den suspendierten FHF-Präsidenten und seine Partner, die versuchten, Opfer und Zeugen an Aussagen in den laufenden Verfahren zu hindern und/oder davon abzuschrecken.