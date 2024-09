Spieloffizielle für die K.o.-Phase der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ ernannt

Spiele werden in Taschkent, Buchara und Andijon fortgesetzt

Am Dienstag, den 24. September, steht zunächst um 14:30 Uhr (MEZ) Brasilien gegen Costa Rica auf dem Programm, bevor um 17:00 Uhr (MEZ) Niederlande gegen die Ukraine um den Einzug ins Viertelfinale antritt. Das Schiedsrichtertrio Juan Cordero, Nicola Manziane und Damian Grabowski wird das Spiel um 14:30 Uhr Ortszeit in Buchara leiten, während Daniel Rodríguez das Spiel in Taschkent pfeifen wird. Ihm zur Seite stehen Daniel Manrique und Diego Molina.