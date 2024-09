Spieloffizielle für die letzten Gruppenspiele der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024 ernannt

Offizielle für die letzten Gruppenspiele bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024 ernannt

Taschkent, Buchara und Andischan tragen an diesem Wochenende ihre Spiele aus; Achtelfinale beginnt am Dienstag

39 Offizielle, darunter zwei Schiedsrichterinnen, wurden für die Leitung der zehnten FIFA Futsal-Weltmeisterschaft ernannt

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat die Offiziellen für die letzte Runde der Gruppenspiele bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ bekannt gegeben.

Das Spiel der Gruppe B zwischen Kuba und Kroatien wird am Freitag in der Humo Arena in Taschkent angepfiffen. Das Schiedsrichter-Trio besteht aus Nicola Manzione (Italien), Roberto Lopez (Panama) und Rafael Villalba (Paraguay). Zur gleichen Zeit werden Diego Molina (Costa Rica), Ondřej Černý (Tschechien) und Alejandro Martínez (Spanien) das letzte Spiel der Gruppe B zwischen Thailand und Brasilien in Buchara leiten.

Später am Tag treffen die Gastgeber in Taschkent auf Costa Rica, wobei Anelize Meire Schulz (Brasilien), Nikola Jelić (Kroatien) und Eduardo Fernandes (Portugal) das Spiel leiten. Den Abschluss der Gruppe A in Buchara bilden am Freitag Hiroyuki Kobayashi (Japan), Ryan Shepheard (Australien) und Reinier Fis (Kuba), die das Spiel Niederlande gegen Paraguay leiten.

Das Spiel der Gruppe D zwischen Kasachstan und Neuseeland am Samstag wird von Ricardo Lay (Panama), Daniel Manrique (Kolumbien) und Lautaro Romero (Argentinien) geleitet, während das andere Spiel der Gruppe in Andischan, Libyen gegen Spanien, von Fahad Al Hosani (VAE), Ebrahim Mehrabi (Iran) und Anatoliy Rubakov (Usbekistan) geleitet wird. Später am Tag treffen Angola und Argentinien in der Gruppe C in Taschkent aufeinander, wobei Chris Sinclair (Neuseeland), Antony Riley (Neuseeland) und Quoc Dung Truong (Vietnam) die Leitung übernehmen. In Andischan werden Jorge Flores (El Salvador), Khalid Hnich (Marokko) und Josh Wilkens (USA) das Schiedsrichtertrio bilden, wenn die Ukraine und Afghanistan aufeinandertreffen.