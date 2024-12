Sieben Teams bejubeln den Sprung in die letzte Runde

Das Teilnehmerfeld der dritten Runde der Asien-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ ist komplett. Am heutigen Dienstag, dem letzen Spieltag der zweiten Runde, wurden die noch verbliebenen sieben Plätze vergeben.

Australien, Iran und Usbekistan setzten sich jeweils als Gruppensieger durch. Syrien, Irak, die VR China und die Vereinigten Arabischen Emirate ziehen als die vier besten Gruppenzweiten in die nächste Runde ein. Bereits vorher waren Katar, die Republik Korea, Japan, Thailand und Saudiarabien für die dritte Runde qualifiziert. Die Auslosung der Gruppen für diese dritte Runde findet am 12. April in Kuala Lumpur statt.

Gleichzeitig haben sich die genannten Teams auch direkt für die Endrunde des AFC Asien-Pokals 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten qualifiziert. Die jetzt in der WM-Qualifikation ausgeschiedenen Mannschaften haben indes den Sprung in die Qualifikation für den AFC Asien-Pokal geschafft. Und auch die nächsten 16 Teams, darunter auch die vier verbleibenden Gruppenzweiten, ziehen in die dritte Qualifikationsrunde für die Asienmeisterschaft 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. Die restlichen Mannschaften sind zumindest in der Playoff-Runde für die Qualifikation zum AFC Asien-Pokal dabei.

FIFA.com fasst das Geschehen auf dem asiatischen Kontinent zusammen.

Das TopspielPhilippinen – Korea DVR 3:2 Tore: Misagh Bahadoran (43.), Manuel Ott (84.), Iain Ramsay (90.) für die Philippinen; So Kyong Jin (45.+2), Ri Hyok Chol (48.) für die DVR Korea

In Gruppe H sorgten die Philippinen unter ihrem amerikanischen Trainer Thomas Dooley für eine der größten Überraschungen des Spieltags. Mit dem 3:2 gegen die DVR Korea erfüllte das Team die Prophezeiung des ehemaligen U.S.-Kapitäns, der einen Heimsieg gegen die Chollima versprochen hatte. Die Gastgeber, die in Pyongyang überraschend ein torloses Remis geholt hatten, drehten vor eigenem Publikum einen Rückstand und setzten sich letztlich gegen ein Team durch, das in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste volle 44 Plätze weiter vorn zu finden ist. Für die Gäste platzte mit der Niederlage der Traum vom Sprung in die nächste Runde.

Die Koreaner brauchten die Punkte unbedingt und drückten folglich vom Anstoß an aufs Tempo. Trotzdem gingen zwei Minuten vor der Pause überraschend die Gastgeber in Führung, als Misagh Bahadoran einen von Javier Patino eingeleiteten Spielzug mit einem Kopfballtreffer abschloss. Noch vor der Pause sorgte So Kyong-Jin für den Ausgleich. Kurz nach dem Wiederanpfiff brachte Ri Hyok-Chol dann sogar die Gäste in Führung. In der Schlussphase drehten die Gastgeber dann noch einmal mächtig auf und feierten nach zwei Treffern von Manuel Ott und Iain Ramsay einen denkwürdigen Sieg. Usbekistan, das dank der Niederlage der DVR Korea bereits für die nächste Runde qualifiziert war, erspielte sich vor eigenem Publikum einen 1:0-Sieg gegen Bahrain.

Die anderen SpieleDa Saudiarabien bereits als Sieger der Gruppe A bereits feststand, waren aller Augen auf die Vereinigten Arabischen Emirate gerichtet. Angesichts der Niederlagen von Jordanien und der DVR Korea wurde die Aufgabe für den Gastgeber des AFC Asien-Pokals 2019 erheblich leichter. Nun hätten sie sich sogar eine knappe Niederlage leisten können. Saudiarabien ging früh durch Taisir Al Jassim in Führung. Omar Abdulrahman konnte indes ausgleichen. Am Ende trennten sich die beiden Teams schiedlich-friedlich mit dem 1:1-Remis, das den VAE zum Sprung in die nächste Runde reichte. In der zweiten Partie der Gruppe beendete Palästina die WM-Qualifikation vor eigenem Publikum mit einem 7:0-Schützenfest gegen Osttimor.

In Gruppe B trug Robbie Kruse drei Vorlagen zum 5:1-Heimsieg Australiens gegen Jordanien bei. Damit setzten sich die Schützlinge von Trainer Ange Postecoglou letztlich als klarer Gruppensieger durch. Die Gäste mussten um einen Platz als einer der besten Gruppenzweiten bangen. Am Ende hatte Jordanien im Vergleich zur VR China und den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Punkt zu wenig auf dem Konto.

In Gruppe C überraschten die Chinesen sogar ihrer eigenen Anhänger mit einem 2:0-Sieg gegen Gruppensieger Katar, der den Spielern aus dem Reich der Mitte das Weiterkommen als einer der besten Gruppenzweiten sicherte. Huang Bowen brachte die Gastgeber in der 57. Minute in Führung. Wu Lei sorgte mit dem 2:0 wenige Minuten vor Schluss für die endgültige Entscheidung. Das Hinspiel in Katar hatten die Schützlinge von Gao Hongbo mit 0:1 verloren. Angesichts der Niederlagen von Jordanien, der DVR Kora und Oman konnten die Chinesen am Ende den Sprung in die nächste Runde feiern. Die Malediven holten in der Schlussphase der Partie gegen Bhutan einen 1:2-Rückstand auf und setzten sich noch mit 4:2 durch.

Iran schloss die Gruppe D dank des 2:0-Heimsiegs gegen Oman erwartungsgemäß als Sieger ab. Stürmerstar Sardar Azmoun erzielte die beiden Treffer zum verdienten Sieg innerhalb von nur sieben Minuten im ersten Durchgang. Im anderen Spiel der Gruppe holte Turkmenistan einen Rückstand gegen Indien auf und siegte mit 2:1.

In Gruppe E gab es sich zwischen dem bereits qualifizierten Team Japans und Syrien Einbahnstraßenfussball. Am Ende leuchtete ein 5:0 von der Anzeigetafel. Die Samurai Blue hatten den Gegner zu jeder Zeit voll im Griff. Shinji Kagawa erzielte zwei Treffer. Trotz der hohen Niederlage schaffte Syrien den Sprung in die dritte Runde, denn dank der zuvor erzielten Resultate gehörte das Team in der Endabrechnung zu den vier besten Gruppenzweiten. Im anderen Gruppenspiel unterlag Singapur in Afghanistan mit 1:2, so dass die Amtszeit des deutschen Trainers Bernd Stange mit einer Enttäuschung endete.

In Gruppe F erzielte der junge irakische Stürmer Mohannad Abdul-Raheem den einzigen Treffer der Partie gegen Vietnam. Dank der drei Punkte zog Irak als einer der vier besten Gruppenzweiten in die nächste Runde ein. Für Libanon endete die WM-Qualifikation in Gruppe G mit einer Enttäuschung. Das 1:1-Heim-Remis gegen Myanmar reichte nicht, um noch den Sprung in die nächste Runde zu schaffen.

Der Spieler des TagesFast auf den Tag genau vor zwölf Jahren feierte Tim Cahill in der Loftus Road in London sein Debüt in der australischen Nationalmannschaft gegen Südafrika. Heute ist der 36-Jährige der Rekordtorschütze der Socceroos. Bei der 0:2-Niederlage im Hinspiel in Jordanien hatte er nur 23 Minuten gespielt. Heute trug er zwei Tore zum 5:1-Kantersieg bei. In seinem 89. Länderspiel verwertete der Ex-Stürmer des FC Everton eine Maßflanke von Robbie Kruse zum 1:0. Noch vor der Pause markierte er in typischer Manier per Kopfball sein 47. Länderspieltor zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung.

Hätten Sie's gewusst?In der iranischen Hauptstadt Teheran fanden am heutigen Abend gleich drei WM-Qualifikationsspiele statt. Das Team Melli hatte Oman im Azadi-Stadion zu Gast, Irak trug sein "Heim"-Spiel gegen Vietnam im PAS-Stadion aus und Afghanistan war im Takhti-Stadion Gastgeber für Singapur.

Zitat"Ich muss meinen Spielern und dem gesamten Trainerstab für diesen Sieg gegen Katar danken. Wir hatten nur 19 Tage zur Vorbereitung für die letzten beiden Spiele, doch das Team hat sich gut geschlagen und wir haben unser Ziel erreicht. Wir schulden auch den Klubs Dank, bei denen sich die Spieler gut entwickelt und große Fortschritte gemacht haben." Gao Hongbo (Interimstrainer, China VR)

Resultate des letzten Spieltags*29. März*

Gruppe AVereinigte Arabische Emirate – Saudiarabien 1:1 Palästina – Osttimor 7:0

Gruppe BAustralien – Jordanien 5:1 Tadschikistan – Kirgisistan 0:1

Gruppe CChina VR – Katar 2:0 Malediven – Bhutan 4:2

Gruppe DIran – Oman 2:0 Indien – Turkmenistan 1:2

Gruppe EJapan – Syrien 5:0 Afghanistan –Singapur 2:1

Gruppe FIrak – Vietnam 1:0

Gruppe GLibanon – Myanmar 1:1