Meilenstein für Liechtensteins Frauenfussball

In der Kabine war die Enttäuschung über die Niederlage zuerst groß, doch nur Minuten später wussten die Spielerinnen, welchen historischen Meilenstein sie gerade aufgestellt hatten. Vor knapp zwei Wochen, am 11. April 2021, absolvierte die Frauen-Nationalmannschaft Liechtensteins ihr erstes Länderspiel. 1:2 hieß es nach 90 Minuten gegen Luxemburg.

"Die Erwartung war, dass wir eine gute und ansprechende Leistung bringen wollten. Das haben wir geschafft. Die Arbeit, die wir in den letzten Monaten reingesteckt haben, hat sich ausgezahlt. Natürlich sind wir alles Sportler bzw. Sportlerinnen und wollen immer gewinnen. Vom Gefühl her war Luxemburg nicht so weit weg von uns. Dennoch habe ich nicht damit gerechnet, dass wir das Spiel gewinnen können. Wir wollten alles reinhauen und wenn es reicht, ist es super. Wenn nicht, ist es auch kein Weltuntergang. Die Führung war ein positives Signal, und in der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team."

Das lange Warten hat ein Ende

"Die letzten Monate waren für uns sehr ergiebig. Die Vereine durften nicht mit Körperkontakt trainieren, sondern nur in Kleingruppen", lässt Riedener die schwierige Corona-Zeit Revue passieren. "Wir sind dann gemeinsam übereingekommen, dass wir mit unseren Nationalspielerinnen trainieren. So konnten wir seit Januar regelmäßig Einheiten unter normalen Bedingungen durchführen. Das hat uns geholfen, den nächsten Schritt zu machen."

Unser großes Ziel ist, dass wir an der nächsten EM-Qualifikation teilnehmen möchten. Die startet voraussichtlich im Herbst 2023. Bis dahin möchten wir den Aufbau so haben, dass wir uns im Wettkampfmodus mit anderen Teams messen können. Dazu haben wir die Hoffnung, dass es eine UEFA Nations League für die Frauen geben wird - analog zu den Männern. Da wäre der Vorteil, dass wir unter Wettkampfbedingungen auf Teams treffen, die mit uns auf Augenhöhe sind."

Helfen soll dabei die Initiative "Mädchen am Ball": Der LFV bietet verschiedene Aktivitäten verteilt über das ganze Jahr an, um den Mädchen einen Einstieg in den Fussball zu ermöglichen und auch den Austausch untereinander zu fördern. In den Stützpunkten haben sich die sieben Mitgliedervereine zusammengeschlossen, um den Mädchen eine altersgerechte Fussballerinnenlaufbahn zu ermöglichen. Für Mannschaftsführerin Gerner kommt diese Entwicklung etwas zu spät. Die Physiotherapeutin arbeitet Vollzeit in einer Klinik, trainiert aber dennoch drei bis viermal die Woche.