Generalsekretärin lobt "Engagement für die Jugend" beim Start von Football for Schools in Äthiopien

123.000 Fussbälle werden nach Äthiopien geliefert und die Pilotphase beginnt in 60 Schulen

Das ostafrikanische Land ist das 102. Land, das das FIFA-Programm "Football for schools" startet

FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura hat anlässlich des Starts des FIFA-Programms "Football for Schools" (F4S) in Äthiopien das "Engagement der äthiopischen Regierung und des äthiopischen Fussballverbands (EFF) für die Jugend des Landes" gelobt.

Das Programm, das 2019 in Zusammenarbeit mit der UNESCO ins Leben gerufen wird, soll Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt den Zugang zum Fussball erleichtern, indem es in das Bildungssystem integriert wird und ihnen neben fussballerischen Fähigkeiten auch Lebenswissen vermittelt.

In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, umgeben von Schulkindern, Würdenträgern der Regierung und dem EFF-Präsidenten Isayas Jira Bosho, hob Samoura die Arbeit hervor, die geleistet wurde, um das Programm auf den Weg zu bringen, und verwies auf die wachsende Liste der Mitgliedsverbände, die das Programm eingeführt haben.

Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich dem Äthiopischen Fussballverband und der äthiopischen Regierung meine Anerkennung für die enorme Arbeit aussprechen, die sie in den letzten Monaten geleistet haben, um das Programm "Football for Schools" zu starten. Es ist ein Zeichen des Engagements für die Jugend Äthiopiens, ein Bekenntnis zur Bildung, ein Respekt für gesellschaftliche Werte und ein Symbol für echte Leidenschaft für den Sport und das schöne Spiel", sagte Samoura.

"Diese großartige Initiative, die bereits in allen Teilen der Welt läuft, liegt mir sehr am Herzen und ist ein wichtiger Teil der Vision 2023-2027 von FIFA-Präsident Gianni Infantino, den Fussball wirklich global zu machen."

Äthiopien nimmt in der F4S-Geschichte einen zentralen Platz ein, da die FIFA 2019 in Addis Abeba eine Absichtserklärung mit der Conféderation Africaine de Football (CAF) und der Afrikanischen Union (AU) unterzeichnet hat. Ein zentrales Thema der Vereinbarung ist die Förderung von Bildung durch Fussball, und mit der Aufnahme Äthiopiens haben sich nun 72 % des Rates der ost- und zentralafrikanischen Fussballverbände (CECAFA) zu F4S verpflichtet.

54 Trainerausbilder aus ganz Äthiopien - 30 % von ihnen sind Frauen - haben einen zweitägigen Kurs zum Aufbau von Kapazitäten absolviert und werden nun die erste Phase des Programms in mehr als 60 Pilotschulen einführen. Anschließend wird das Programm auf alle 30.000 Grundschulen des Landes ausgeweitet.

Next

Start von Football for Schools in Äthiopien

"Wir danken der äthiopischen Regierung für die Zusammenarbeit bei diesem Projekt und ihr Engagement, die Träume der Kinder in Äthiopien und auf der ganzen Welt wahr werden zu lassen. Mit ihrem Lächeln, der Hingabe der Trainer und dem Engagement der EFF können wir in eine sehr gute Zukunft blicken", sagte Samoura.

Wir sind davon überzeugt, dass der Äthiopische Fussballverband und die Regierung einen Beitrag zum sozialen Wandel in Äthiopien leisten können, indem sie auf den Grundlagen aufbauen, die mit der Einführung des Programms "Football for Schools" gelegt worden sind. Mit Ihrer Unterstützung möchten wir dieses Projekt zu einem Maßstab machen, an dem sich alle orientieren können."