Gemischtgeschlechtliche Schiedsrichter-Teams für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ ernannt

Das Schiedsrichtertrio Lautaro Romero, Rolly Rojas und Pornnarong Grairod leitet das erste Spiel, das um 14:30 Uhr (MEZ) in Taschkent angepfiffen wird. Am selben Spielort findet um 17:30 Uhr das Spiel zwischen Usbekistan und Paraguay statt, das von Reinier Fis, Josh Wilkens und Roberto López geleitet wird. Cristiana Santos leitet das Spiel Thailand gegen Kuba, unterstützt von Juan Cordero und Daniel Matkovic. Ebrahim Mehrabi leitet das Spiel Brasilien gegen Kroatien, unterstützt von Jorge Flores und Antony Riley. Am Mittwoch, dem 18. September, stehen sich in Gruppe C Angola und die Ukraine (14:30 Uhr MEZ) sowie Argentinien und Afghanistan (17:30 Uhr MEZ) gegenüber. Beide Spiele finden in Taschkent statt. An Ran, Hiroyuki Kobayashi und Ricardo Lay werden das erste Spiel leiten, Eduardo Fernández, Nicola Manzione und Ondřej Černý das zweite. In Gruppe D treten Libyen gegen Kasachstan (14:30 Uhr MEZ) und Spanien gegen Neuseeland (17:30 Uhr MEZ) an. Beide Spiele werden in Andijon ausgetragen. Daniel Rodríguez, Rafael Villalba und Christián Espindola leiten das erste Spiel des Tages. Youssef Mohamed wird Spanien gegen Neuseeland leiten, mit Tarek El Khatby und Khalid Hnich als Assistenten. Am Donnerstag, dem 19. September, trifft in Gruppe E Marokko auf Panama (14:30 Uhr MEZ) und Portugal auf Tadschikistan (17:30 Uhr MEZ). Beide Spiele finden in Taschkent statt. Daniel Manrique wird das erste Spiel des Tages leiten, Anatoly Rubakov und Ebrahim Mehrabi assistieren ihm. Jorge Flores leitet Portugal gegen Tadschikistan, Aymer Kammoun und Rojas assistieren ihm.