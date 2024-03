Fussballverband von Anguilla plant Zukunft mit FIFA-Forward-Unterstützung

Erster Kunstrasenplatz des Landes am Hauptsitz und technischen Zentrum des Fussballverbands von Anguilla eingeweiht

Es war ein magischer Abend, als der Fussballverband von Anguilla (AFA) am 29. Februar den ersten Kunstrasenplatz der Insel einweihte. Allenthalben waren strahlende und zufriedene Gesichter zu sehen, während bereits weitere weitreichende Pläne geschmiedet wurden.

„Das grösste Problem in Anguilla ist die fehlende Infrastruktur. Wir feilschten um Trainingsplätze, Trainingszeiten und Spielmöglichkeiten. Nun haben wir die Möglichkeit, selbst internationale Wettbewerbe zu veranstalten, statt immer ins Ausland zu reisen“, betonte Connor.

„Ich freue mich sehr, was diese Zusammenarbeit zwischen der FIFA, dem AFA und der Regierung Anguillas hervorgebracht hat. Ich schätze mich sehr glücklich, heute bei der Einweihung dabei zu sein. Dies hat so viele positive Effekte. Das Selbstwertgefühl, das ich bei den jungen Fussballern und selbst bei unseren erfahrenen Spielern gespürt habe, ist wirklich einzigartig. Für Anguilla und seine Bevölkerung ist das viel wert“, sagte Webster.

Trotz der logistischen Herausforderungen, mit denen eine Insel mit rund 14 000 Einwohnern konfrontiert ist, sucht der AFA unablässig nach kreativen Wegen, um für seine Männer-, Frauen- und Jugendteams nationale Wettbewerbe zu veranstalten. Das Land bereitet sich derzeit auf die in diesem Monat anstehenden Concacaf-Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vor, die 2026 erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird.

Der Sport ist so populär, dass zu allen Spielen unzählige Fans aus dem ganzen Land ins technische Zentrum Raymond E. Guishard pilgern – egal, ob unter der Woche oder an Wochenenden.

„Die Zusammenarbeit bei solchen Projekten ist für die FIFA eine grosse Ehre. Es geht nicht nur um den Fussball, sondern auch um die Gemeinschaft und darum, was der Fussball für ein Land wie Anguilla alles bewirken kann. Das gesamte Fussballökosystem auf der Insel profitiert von dieser Arbeit, was uns sehr freut. Die Ergebnisse in den letzten sechs bis sieben Monaten sind sehr erfreulich“, sagte Bertoni.