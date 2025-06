Fussball in Neukaledonien: Starkes Wachstum und große Ambitionen

Neukaledonien nimmt zum zweiten Mal in seiner Geschichte an der FIFA U-17-Weltmeisterschaft teil.

Achtzig Prozent der Spieler im aktuellen U-17-Kader haben die FCF-Akademie durchlaufen, die 2022 mit Unterstützung der FIFA und der OFC gegründet wurde

Ein weiteres Instrument für künftige Entwicklungsfortschritte wird das FIFA-Talentförderungsprogramm sein

Als letzter ozeanischer Mitgliedsverband, der 2004 der FIFA beitrat, steht Neukaledonien vergleichsweise erst am Anfang seiner Fussballgeschichte. Die Zukunft sieht jedoch rosig aus, wenn man sich die Ergebnisse der U-17-Mannschaft des Landes ansieht. Nach der Teilnahme an Indien 2017, dem ersten FIFA-Turnier, für das sich das Land qualifizieren konnte, bereiten sich die Neukaledonier nun auf ihre zweite FIFA-Weltmeisterschaft in dieser Altersklasse vor. In ihrem Eröffnungsspiel trifft Neukaledonien am 11. November auf England, den Weltmeister von 2017.

Dank umfangreicher Investitionen in die Entwicklung des Fussballs in Neukaledonien, insbesondere in die Infrastruktur, werden sie nächsten Monat besser vorbereitet und gewappnet in Indonesien eintreffen als vor sechs Jahren. Mit der finanziellen und technischen Unterstützung der FIFA und des OFC, die eng zusammenarbeiteten, wurde 2022 eine Fussballschule gegründet: die FCF-Akademie.

Ihr Ziel? Die besten potenziellen Spieler des Landes zusammenzubringen, die im Rahmen eines Talentförderprogramms ermittelt wurden, das sich an Spieler ab dreizehn Jahren richtet. Achtzig Prozent der Spieler der aktuellen neukaledonischen U-17-Nationalmannschaft stammen aus dieser Akademie, die sich sowohl für Jungen als auch für Mädchen bereits bewährt hat. "Die Akademie wurde aus dem Wunsch des Verbandes heraus gegründet, neukaledonischen Spielern den Weg zu Spitzenleistungen zu ebnen. Sie wurde zur gleichen Zeit ins Leben gerufen, als sich der FCF dem FIFA-Talentförderungsprogramm anschloss", erklärte Dominique Wacalie, Technischer Direktor der Fédération Calédonienne de Football.

"Unsere erste Qualifikation für die U17-Weltmeisterschaft in Indien 2017 hat den FCF in seinem Entschluss bestärkt, sich häufiger für U-17- und U-20-Weltmeisterschaften zu qualifizieren, sowohl bei den Jungen als auch den Mädchen", fügte er hinzu. Es wäre jedoch ein Fehler zu glauben, dass sich diese Eliteschule nur auf den Fussball konzentriert. Das Zentrum unterstützt seine jungen Talente auch während ihrer gesamten Schullaufbahn. Es arbeitet Hand in Hand mit der Sekundarschule Do Kamo, die ein gewisser Christian Karembeu als Jugendlicher besuchte. Die FIFA-Legende wurde zum Schirmherrn der Akademie ernannt und besuchte kürzlich seine Schützlinge.

Wir sind sehr zufrieden mit unserer Akademie und unseren aktuellen Ergebnissen. Aber wir müssen unsere Arbeitsweise noch verbessern, um den auf höchstem Niveau geforderten Standards noch näher zu kommen. Dominique Wacalie Technischer Direktor der Fédération Calédonienne de Football

"Das Lycée Do Kamo hat denjenigen, die nach oben streben, eine Plattform geboten, aber es erfordert auch viel harte Arbeit und Geduld. Auch die Eigeninitiative darf nicht unterschätzt werden. Jeder ist einzigartig, jeder hat sein eigenes Talent, und es liegt an ihm, das Beste daraus zu machen", erklärte Karembeau. "Man muss immer nach Höherem streben. Das ist der einzige Weg, um Trophäen zu gewinnen".

Die Botschaft des Weltmeisters von 1998 ist offensichtlich laut und deutlich angekommen. Der Neukaledonische Fussballverband hat sich nicht nur mit dem Bau der FCF-Akademie zufrieden gegeben, sondern auch das FIFA-Talentförderungsprogramm eingeführt, das den Mitgliedsverbänden hilft, ihr Potenzial auszuschöpfen, indem es dafür sorgt, dass jedes Talent erkannt und gefördert werden kann.

Im Rahmen dieses Projekts werden bald 25 Mitgliedsverbände weltweit zwei Jahre lang die Dienste eines Talentcoaches in Anspruch nehmen können. Neukaledonien ist einer der Glücklichen.

"Wir wollen Spitzenspieler in Ländern mit großem Entwicklungspotenzial ausbilden. Viele Kinder auf der ganzen Welt haben nicht die Möglichkeit, ihr Talent zu entwickeln, und die Qualität unserer Arbeit kann dazu beitragen, dies zu ändern", erklärte Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, kürzlich.

"Indem wir Trainer vor Ort einsetzen, die direkt mit den Mitgliedsverbänden zusammenarbeiten, glauben wir, dass wir das Hochleistungsumfeld in jedem Land verbessern und mehr Talenten eine Chance geben können", fügte Patricia Gonzalez, Leiterin des FIFA-Talentförderungsprogramms, hinzu.

Mit seinen Elite-Akademien und dem FIFA-Talentförderungsprogramm, das es in den kommenden Monaten unterstützen wird, hat sich Neukaledonien die Mittel gegeben, um seine hochgesteckten Ziele zu erreichen. "Es ist an der Zeit, dass ein neuer Christian Karembeus entsteht", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Einweihung des neuen FCF-Sitzes im vergangenen August.