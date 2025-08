Football for Schools beginnt eine neue Ära in Hongkong

In Hongkong wurde Football for Schools ins Leben gerufen

50 Lehrer, 24 Schulen und 500 Schüler nahmen an dieser historischen Veranstaltung teil

Zu den Neuerungen gehören ein schulübergreifender Wettbewerb und Maßnahmen zur Förderung der Integration von Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

Das Wachstum und die weltweite Verbreitung des FIFA-Programms "Football for Schools" (F4S) sind zweifelsohne eine Erfolgsgeschichte. Bis Ende 2022 hatten sich 32 FIFA-Mitgliedsverbände dem Programm angeschlossen, das darauf abzielt, Kindern den Zugang zum Fussball zu erleichtern, indem Fussballaktivitäten in das Bildungssystem integriert werden. Zwölf Monate später - Ende 2023 - haben sich fast 110 Mitgliedsverbände der Bewegung angeschlossen, und mehr als 23 Millionen junge Menschen sind Nutznießer des Programms.

Im dritten Jahr seines Bestehens wird das Programm eine neue Ära einläuten. In den ersten beiden Jahren erhielten die Pädagogen in den ersten 48 Stunden des Kurses eine theoretische Ausbildung, bevor sie das Gelernte am dritten Tag in die Praxis umsetzten: dem traditionellen "Einführungstag". Danach kehrten die Lehrerinnen und Lehrer in ihre jeweiligen Regionen zurück, um das Programm umzusetzen, und wurden zu echten "Football for Schools"-Botschaftern.

Damit das Programm sowohl auf dem Spielfeld als auch in Bezug auf die Vielfalt eine noch größere Wirkung erzielt, wird F4S von nun an auch einen schulübergreifenden Wettbewerb veranstalten und Maßnahmen zur Förderung der Integration von Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen durchführen. Dieses neue Konzept wurde bei der Einführung von F4S in Hongkong am 6. und 8. Dezember vorgestellt.

"Football for Schools bringt die positiven Werte des Fussballs in den Bildungs- und Entwicklungsprozess unserer Kinder ein."
Fatimata Sidibe
Direktorin des Football-for-Schools-Programms

"Die Lancierung von F4S in Hongkong ist der Höhepunkt der aufrichtigen und engagierten Bemühungen des Hongkonger Fussballverbands und der FIFA, einen Beitrag zur Bildung, Entwicklung und Förderung junger Kinder im ganzen Land zu leisten", sagte Fatimata Sidibe, Direktorin des Football-for-Schools-Programms.

"Ich freue mich, sagen zu können, dass diese F4S-Veranstaltung zum ersten Mal neue Schlüsselelemente des Konzepts und der Strategie von Football for Schools enthält, um die Inklusivität zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf einer stärkeren Einbeziehung von Schülern mit besonderen Bildungsbedürfnissen, der Erhöhung der Zahl der teilnehmenden Mädchen und der Einführung eines Schulwettbewerbs liegt", so Sidibe weiter.

"Dank der Unterstützung unseres Kollegen vom FIFA-Regionalbüro Kuala Lumpur, Chen Jun, und des Technischen FIFA-Regionalberaters Mike Wong hat diese Veranstaltung unsere Erwartungen voll erfüllt. Die F4S-Manager Niko Nhouvannasak und Alberto Giacomini haben mit ihrer Arbeit die Herzen der Kinder im Stadion während des Festivals höher schlagen lassen, und auch dem Hongkonger Fussballverband (HKFA) möchte ich für sein Engagement besonders danken", fügte sie hinzu.

Zur Vorbereitung dieses Ereignisses wurde am 28. und 29. Oktober 2023 ein Workshop zum Kapazitätsaufbau mit mehr als 60 Sportlehrern und 50 Kindern organisiert. Am Starttag, dem 8. Dezember, nahmen ebenso viele Lehrerinnen und Lehrer, aber zehnmal so viele Jugendliche teil, dank der Zusammenarbeit mit der Nichtregierungsorganisation Hong Chi, die Menschen mit geistigen Behinderungen hilft.

