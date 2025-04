FIFA U-17-Weltmeisterschaft lässt Träume für indonesische Volunteers wahr werden

Seit dem ersten Finale 1985 ist die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ eine ständige Quelle der Erfüllung von Träumen, insbesondere für die 349 Spieler, die in den letzten 38 Jahren den Pokal in die Höhe stemmen durften, darunter Ronaldinho, Phil Foden und Victor Osimhen.

Ein starkes Freiwilligenteam ist entscheidend für den reibungslosen Ablauf jeder Veranstaltung. Bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™ unterstützt ein Team von rund 850 Volunteers 18 Funktionsbereiche in vier Austragungsstädten und trägt so zum Erfolg der Veranstaltung bei.

Für Vidyah ging ein Traum in Erfüllung, als sie als Freiwillige an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ teilnahm und damit die erste Indonesierin war, die als Freiwillige an einem FIFA-Turnier teilnahm.

In ihrer Rolle als Transport-Freiwillige in Brasilien konnte Vidyah mit Freiwilligen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten und wurde sogar als Verbindungsperson für die Familie von Sergio Agüero eingesetzt. Als erste bekannte Freiwillige aus Indonesien erregte sie in ihrer Heimat viel Aufmerksamkeit. "Bevor ich nach Brasilien kam, wusste ich nicht, dass ich die erste und einzige Freiwillige aus Indonesien war, aber als ich es herausfand, versprach ich mir selbst, dass ich meine Geschichte erzählen würde. Ich schrieb einen Artikel und die indonesischen Medien luden mich ein, meine Geschichte zu erzählen. Heute engagieren sich viele Indonesier als Freiwillige bei FIFA-Turnieren, und ich bin wirklich stolz darauf, dass so viele Indonesier bei dieser Veranstaltung mitmachen."