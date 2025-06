FIFA-Legende Wanchope Watson ermutigt Spieler, über psychische Gesundheit zu sprechen

Die costa-ricanische Ikone Paulo Wanchope Watson hat als Spieler bei Derby County von der Sportpsychologie profitiert

Der WM-Torschütze ermutigt seine Spieler, bei Bedarf Hilfe zu suchen

Die Methoden von Wanchope Watson unterstützen die Philosophie der FIFA-Kampagne #ReachOut

FIFA-Legende Paulo Wanchope Watson hat auf die Notwendigkeit eines verstärkten Dialogs über die psychische Gesundheit von Profispielern hingewiesen, indem er die Spieler ermutigte, #ReachOut zu sagen, wenn sie Hilfe brauchen.

Der gebürtige Costa-Ricaner war am FIFA-Hauptsitz anwesend, um bei der Concacaf-Vorrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mitzuwirken, und nutzte die Gelegenheit, um über psychische Gesundheit zu sprechen - eine Priorität für die FIFA - und ein Thema, mit dem er sowohl als Spieler als auch als Trainer Erfahrung hat.

Im Jahr 2021 lancierte die FIFA gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Kampagne #ReachOut, um das Bewusstsein für die Symptome psychischer Erkrankungen zu schärfen, die Menschen zu ermutigen, Hilfe zu suchen, wenn sie diese brauchen, und jeden Tag etwas für eine bessere psychische Gesundheit zu tun.

ReachOut-Kampagne der FIFA zum besseren Schutz der mentalen Gesundheit

Wanchope Watson, der bei den Fans überall beliebt war, kann auf eine reiche Spielerkarriere zurückblicken, deren Höhepunkt mehr als ein Jahrzehnt im englischen Fußball bei Derby County, West Ham United und Manchester City war. Als 21-Jähriger bei Derby County erkannte der Stürmer zum ersten Mal die Vorteile eines starken Unterstützungssystems. "Glücklicherweise war Derby County, der erste Premier-League-Klub, für den ich in England spielte, einer der ersten Vereine, der einen professionellen Sportpsychologen hatte", so Wanchope Watson. "Sie haben mir sehr geholfen, indem sie mir die Möglichkeit gaben, meine Meinung zu sagen und meine Gefühle auszudrücken. So konnte ich mit der Unterstützung meiner Familie, meiner Mannschaftskameraden und des Psychologen Momente des Drucks überwinden."

Wanchope Watson, der die Vorteile der Sportpsychologie aus erster Hand erfahren hat, ist ein lautstarker Verfechter des psychischen Wohlbefindens von Spielern und glaubt fest daran, dass Profis sich zu Wort melden und Hilfe suchen, wenn sie sie brauchen. Als Trainer, unter anderem als Cheftrainer der costaricanischen Nationalmannschaft, konnte Wanchope Watson seine Position nutzen, um die Bedeutung des psychischen Wohlbefindens für ein ausgeglichenes Leben zu vermitteln. "Ich mache meinen Spielern bewusst, dass es sich um ein Spiel handelt und dass es auch andere Dinge als Fussball gibt. Fussballer müssen verstehen, dass sie in erster Linie ein Mensch sind - der Rest folgt dann", so Wanchope Watson. "Ich betone immer, wie wichtig es ist, sich nicht nur auf den Fussball zu konzentrieren, sondern auch in anderen Bereichen zu lernen und sich weiterzuentwickeln, damit sie die Chance haben, sich zu entspannen und zu verstehen, dass man das Leben genießen sollte. Es ist ein Spiel, und ja, es ist unser Beruf, aber es gibt mehr im Leben als nur Fussball".

Weltweit sind mehr als 260 Millionen Menschen von Depressionen betroffen, darunter auch Profifussballer, und etwa die Hälfte aller psychischen Erkrankungen beginnt im Alter von 14 Jahren. Selbstmord ist die vierthäufigste Todesursache bei jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Von den aktiven Fussballspielern gaben 9 % an, unter Depressionen und weitere 7 % unter Angstzuständen zu leiden. Bei Spielern im Ruhestand steigen diese Zahlen noch weiter an: 28 % haben Probleme mit dem Schlaf und 13 % bzw. 11 % leiden unter Depressionen und Angstzuständen, so eine 2019 veröffentlichte FIFPRO-Studie.

Die FIFPRO hat 2021 auch ihre eigene Kampagne zur Förderung der psychischen Gesundheit gestartet: "Are you ready to talk?" - ein weiteres Zeichen dafür, wie weit sich die öffentliche Diskussion über psychische Gesundheit im Fussball seit Wanchope Watsons Zeit als Spieler in den 90er und 2000er Jahren entwickelt hat. Seiner Meinung nach ist es wichtig, weiterhin öffentlich über psychisches Wohlbefinden zu sprechen, um die damit verbundene Stigmatisierung zu beseitigen. "Es ist gut, das Bewusstsein unter Fussballern und Athleten zu schärfen, damit sie sich trauen, ihre Gefühle auszudrücken: Wir sind es nicht gewohnt, über all die Gefühle und den Druck zu sprechen, der auf uns im Fussball lastet", so Wanchope Watson. "Es ist wichtig, denn manchmal isolieren sich Fussballer wegen des Drucks, der auf ihnen lastet. Sie unterhalten sich nicht, sie sprechen nicht mit anderen darüber, wie sie sich fühlen. Das Wichtigste ist, dass sie sich mitteilen und Hilfe suchen.“