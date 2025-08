FIFA-Generalsekretärin zum Abschluss von Tahiti-Reise beim Finale der OFC-U-16-Frauenmeisterschaft

Der Besuch fand einen Monat nach dem Ende der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ statt, die ein nachhaltiges Vermächtnis hinterlassen hat und eine Inspiration für Fussballspielerinnen in ganz Ozeanien war – im Jugend- wie im Erwachsenenbereich.

Die FIFA-Generalsekretärin konnte sich bei einem Besuch der Zentrale des tahitischen Fussballverbands (FTF) mit ihrem neuen Kunstrasenspielfeld selbst von den positiven Auswirkungen der FIFA-Entwicklungsprogramme überzeugen. Das Spielfeld stellt für die Pazifikinsel einen weiteren Schritt nach vorn dar. Finanziert über das FIFA-Forward-Programm wurde es im Juli von Gianni Infantino eingeweiht, der dem Land als erster FIFA-Präsident einen Besuch abstattete. Der Fussball hat sich in den letzten Jahren in Tahiti rasant entwickelt, und die Insel kann außerdem auf eine lange Erfolgsgeschichte im Beach-Soccer zurückblicken. Die Gastgeber der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2013™ zogen bei den Auflagen von 2015 und 2017 jeweils ins Finale ein. Derzeit bereitet sich das Team auf die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2023™ vor, die im Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet.