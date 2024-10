Gunn und Jatobá setzen in der Dominikanischen Republik ein Zeichen für die Entwicklung des Frauenfussballs

Beide Frauen haben vor kurzem im Rahmen der FIFA-Strategie für den Frauenfussball an Schulungsprogrammen teilgenommen

Im Rahmen der FIFA-Strategie für den Frauenfussball führt die FIFA-Frauenfussballdivision Programme durch, die sich auf die Ausbildung junger Trainerinnen konzentrieren. Diese Lehrgänge zielen darauf ab, den Teilnehmerinnen Erfahrungen und Ressourcen an die Hand zu geben, die ihnen bei ihrer beruflichen Entwicklung helfen. Daher überrascht es nicht, dass viele davon nun bei FIFA-Wettbewerben mit Leitungsaufgaben betraut sind.

Im Jahr 2022 nahm Gunn am Trainerstipendienprogramm der FIFA teil . Noch im selben Jahr durchlief Jatobá das FIFA-Programm zum Trainermentoring . Die beiden Damen waren bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ in der Dominikanischen Republik für ihre jeweilige Landesauswahl verantwortlich.

In einem Interview mit Inside FIFA sprachen die beiden über diese Programme und wie sie ihre persönliche Entwicklung beeinflusst haben.

Eine neue Sichtweise

Jatobá hat das FIFA-Programm zum Trainermentoring noch gut in Erinnerung. „Das Mentoring bot mir eine völlig neue, klarere Sichtweise auf den Fussball. Ich wurde dabei von Corinne Diacre betreut, die damals Frankreich trainierte, und ich war von ihrem Wissensstand beeindruckt“, berichtet sie.

„Corinne gehörte zu einer Gruppe von Mentoren, zu der auch Weltmeister und Olympiasieger zählten. Ein solcher Erfahrungsaustausch führt zu Erkenntnissen, die man in anderen Kursen nicht erhält“, fügt die 43-jährige brasilianische Trainerin hinzu, die als Spielerin früher Weltmeisterin (2007) und Olympiazweite (2008) wurde.

Seit der Einführung des Trainermentoring-Programms im September 2020 im Rahmen des Frauenförderprogramms der FIFA gab es zwei Auflagen davon, an denen rund 40 Trainerinnen teilnahmen.

Dabei ist Jatobás Fall einzigartig, denn sie war bereits 2022 Brasiliens U-17-Trainerin. Während ihrer Teilnahme an dem Programm führte sie ihr Team sogar bis ins Viertelfinale der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2022™ in Indien.

„Für mich war es damals sehr hilfreich, im Rahmen des Programms die U-20-Frauen-WM in Costa Rica zu besuchen. Es war immer sehr interessant, während des FIFA-Lehrgangs in andere Länder zu reisen. Auf diese Erfahrungen kann ich jetzt ganz entspannt und mit anderen Augen zurückblicken. Im Vergleich zu 2022 bin ich eine andere Frau“, betont Jatobá.

Zudem betonte sie, dass ihre Verbindung zu Diacre über das Programm hinausging. „Sie rief mich sogar vor unserem ersten Spiel in der Dominikanischen Republik an, um mir Glück zu wünschen und mir zu sagen, dass sie für mich da sein werde, wenn ich etwas brauche.“

Auch wenn die Ergebnisse nicht ihren Vorstellungen entsprachen und Brasilien in der Dominikanischen Republik nicht über die Gruppenphase hinauskam, hob Jatobá einen anderen Aspekt des Programms hervor. „Der Mentorenansatz ist grossartig, denn er endet nicht mit dem Kurs. Man baut nicht nur eine Beziehung zu seiner Mentorin auf, sondern profitiert auch von den vielen Kontakten, die man knüpft. Das ist ein weiterer wichtiger Mehrwert, den andere Lehrgänge nicht bieten.“

Riesige Vorteile

Gunn findet, dass das Trainerstipendienprogramm der FIFA für sie von „grossem Nutzen“ war. „Damals war ich noch Trainerin beim neuseeländischen Fussballverband. So konnte ich es mir finanziell leisten, meine A-Lizenz zu erwerben, die in unserem Land eine Voraussetzung für die Übernahme von Positionen wie meiner ist“, so die 41-jährige Trainerin.