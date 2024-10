Bayern und Real auf Halbfinalkurs - Ronaldo mit Galavorstellung 

Der FC Bayern hat sich auf dem Weg in die Runde der letzten Vier der UEFA Champions League eine gute Ausgangsposition verschafft. Im Viertelfinal-Hinspiel setzte sich das Ensemble von Trainer Jupp Heynckes mit 2:1 bei Sevilla FC durch und konnte nach zuletzt fünf Niederlagen in Spanien wieder einen Erfolg verbuchen.

Der Führungstreffer gelang allerdings zunächst den Gastgebern durch Pablo Sarabia (32.). Noch vor dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich. Eine Flanke von Franck Ribery lenkte Sevillas Jesus Navas ins eigene Tor (37.). In der zweiten Halbzeit setzten sie Bayern nach und feierten durch ein Kopfballtor von Thiago (68.) einen 2:1-Auswärts-Erfolg. Für Heynckes war es der zwölften Sieg hintereinander in der Königsklasse.

"Es war ein Spiel mit vielen verschiedenen Momenten. Es war viel Gutes dabei, aber auch Dinge, die wir nicht so gerne sehen. Irgendwann haben wir zwei, drei Fehler zuviel gemacht. Danach haben wir gut reagiert, sind gut aus der Halbzeitpause gekommen. Die Spanier sind vom Publikum nach vorne gepeitscht worden. Alles in allem sind wir zufrieden, es ist ein sehr gutes Auswärtsergebnis. Es sieht positiv aus", sagte Thomas Müller nach der Begegnung im ZDF.

The Best – FIFA-Weltfussballer Cristiano Ronaldo wusste dabei einmal mehr zu überzeugen. Bereits in der dritten Minute brachte er Real in Front und avancierte gleichzeitig zum ersten Spieler, der in zehn aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen treffen konnte.